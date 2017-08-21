Кількість жертв нападів в Іспанії зросла до 15

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У результаті двох терактів в іспанських містах Барселоні та Камбрілсі за уточненими даними загинули 15 людей.

Як повідомила влада Каталонії, 15-ю жертвою став 34-річний Пау Перез з Віла Франка, якого знайшли вбитим на пасажирському сидінні його автомобіля у четвер ввечері.

За повідомленням поліції, підозрюваний у нападі Юнес Абуякуб убив місцевого іспанця, щоби скористатися його машиною.

Внаслідок наїзду мікроавтобуса на перехожих у популярному центральному кварталі Барселони Ла-Рамбла загинуло 13 людей. Серед них багато іноземців. Внаслідок нападу 17 серпня поранено ще 130 людей.

Ще одна жінка загинула під час наїзду вантажівки у Камбрілсі. Поліція застрелила п'ятьох підозрюваних, які здійснили другий напад через лічені години після теракту в Барселоні.

Каталонські чиновники заявили, що тіла усіх 15 жертв нападів ідентифіковані, а їхніх родичів повідомили про смерть близьких.

Копирайт изображения POLICE HANDOUT Image caption Юнеса Абуякуб є небезпечним, попередили у поліції

Іспанська поліція також офіційно підтвердила особу водія, якого підозрюють в наїзді на людей. Це 22-річний виходець з Марокко Юнес Абуякуб, який, імовірно, міг виїхати з Іспанії до Франції.

"Цю людину розшукують не тільки в Каталонії, але у всіх європейських країнах, це спільні зусилля європейської поліції", - сказав представник каталонської влади Джоаким Форн.

На кадрах з камер відеоспостереження видно, як після атаки чоловік тікає пішки.

На опублікованих в іспанській газеті El Pais фотографіях видно, як чоловік у темних окулярах йде через ринок Бокерія.

Поліція опублікувала ще декілька фото Абуякуба і заклик допомогти знайти його. У поліції наголошують, що підозрюваний є небезпечний, він може бути озброєний.

Копирайт изображения EL PAIS Image caption На кадрах з відеоспостереження видно, як після атаки, ймовірно, Абуякуб тікає пішки

Напередодні керівник поліції Каталонії Джозеф Луїс Траперо заявив, що з 12 підозрюваних лише один чоловік, ймовірно Абуякуб залишається на свободі. Четверо - під арештом, рештки двох знайшли, але ще не ідентифікували. П'ятьох вбили у Камбрілсі.

Поліція заявляє, що підозрювані планували масштабніші та складніші напади.

За словами поліції, вибух у середу в будинку в місті Альканар позбавив учасників змови матеріалу для виготовлення бомб, тому вони скоїли простіші напади, використавши транспортні засоби як зброю.

В Іспанії напередодні поминали жертв двох нападів. Король Філіп та королева Летиція взяли участь у богослужінні у Храмі Святого Сімейства (Sagrada Familia).