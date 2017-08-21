"Антонов може сказати "ні": хто такий новий посол Росії у США?

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Президент Росії Володимир Путін призначив новим послом у США Анатолія Антонова. Він є набагато жорсткішим переговірником, аніж його попередник Сергій Кисляк, розповідають його знайомі. На новому місці найважливішим буде його досвід у переговорах із роззброєння.

Путін підписав укази про призначення Антонова і звільнення Кисляка, вони опубліковані на сайті Кремля.

Місія Антонова буде складною. Його попередник Кисляк почав працювати послом в США у 2008 році, на хвилі потепління відносин між країнами за президентів Дмитра Медведєва і Барака Обами.

Зараз нового президента США Дональда Трампа жорстко критикують через звинувачення у таємних зв'язках з Кремлем, триває розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори президента США, нещодавно США запровадили нові санкції проти Росії, а між країнами розгоряється майже дипломатична війна.

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"Робоча конячка СНО-3"

Анатолію Антонову 62 роки, він кадровий дипломат з 30-річним стажем. Його кар'єра стрімко пішла в гору в 2004 році, коли він очолив департамент МЗС Росії з питань безпеки та роззброєння.

Саме тоді Антонов керував міжнародними делегаціями на переговорах щодо нерозповсюдження ядерної зброї, конвенції про заборону хімічної та біологічної зброї, механізми експортного контролю.

Саме Антонов очолив російську делегацію на переговорах зі США щодо нового договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3).

Однак оцінки ролі Антонова розходяться. Один західний дипломат, який працював з Антоновим, називає його головним ініціатором СНО-3.

Колишній чиновник Міноборони, який також працював у той період над договором СНО-3, заперечує: основна заслуга належала військовому відомству, Антонов грав лише роль "дипломатичної скрипки".

Вісім раундів переговорів закінчилися підписанням договору в 2010 році.

На той момент СНО-3 вважався проривом у відносинах Росії з США. Антонову ця робота принесла підвищення.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Відносини Шойгу (на фото) і Антонова не склалися

Чужий в команді

Кілька місяців після підписання угоди Антонов став заступником міністра оборони, відповідальним за міжнародне співробітництво.

Нова посада стала винагородою президента Медведєва за виконану роботу, сказав ВВС знайомий Антонова.

Одним із завдань нового замміністра була робота над пропозицією Медведєва про створення системи спільної секторальної ПРО. Робота військового відомства стає помітнішою і у публічній сфері: усі міжнародні конференції та зустрічі також курував Антонов.

Хоча робота в Міноборони виявилася для Антонова дещо іншою.

По-перше, незабаром змінилося саме відомство. У листопаді 2012 року Анатолія Сердюкова зі скандалом зняли через підозри в причетності до махінацій з нерухомістю.

Відносини з командою нового міністра оборони, впливового Сергія Шойгу, у Антонова не склалися. Шойгу привів слідом за собою команду найближчих соратників. Антонов починає конфліктувати з ними, а в результаті позбувається частини повноважень, згадує його знайомий.

По-друге, через два роки різко змінюються відносини Росії із зовнішнім світом. У 2014 році Росія анексувала Крим, а на сході України почалися бойові дії за участю проросійських бойовиків. Усі відносини з західними країнами, за які відповідав Антонов, буквально одномоментно припинилися.

Після того, як над Донбасом збили малайзійський "Боїнг", Антонов став одним із головних спікерів Міноборони з цього питання.

На Заході діяльність Антонова оцінили інакше. У 2015 році Антонов потрапив в санкційні списки Євросоюзу і Канади. Як заступник міністра оборони він відповідав за розгортання російських військ в Україні, зазначалося у поясненнях Євросоюзу. Москва категорично заперечує участь російських військових у конфлікті на сході України.

Через два роки Антонов повернувся в МЗС. У грудні 2016 року він отримав призначення на посаду заступника Сергія Лаврова.

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"Класичний радянський дипломат"

Повернення в МЗС фактично стало підготовкою до нової ролі Антонова: до того часу питання про зміну Кисляка вже обговорювалося непублічно.

Кандидатура Антонова була узгоджена ще восени 2016 року. Правда, тоді в Росії були впевнені, що новим президентом стане Гілларі Клінтон, це призначення припускали під її президентство, говорить на умовах анонімності співрозмовник ВВС, близький до МЗС Росії.

Президентом став Трамп, і в США Антонова чекає нелегка місія. У Кремлі не бачать покращення відносин з Білим домом, і Антонова призначають тому, що він може сказати "ні", кажуть співрозмовники ВВС.

За своїм стилем, зазначає один з них, Антонов - класичний радянський дипломат "громиковської школи", який може дати відсіч.

Антонов більше ніж підходить для нової ролі: за словами його знайомих, це людина, відома своєю недипломатичною строгістю і конкретикою.

Однак стиль поведінки Антонова може змінитися, висловив надію у розмові з ВВС західний дипломат. "Сподіваюся, він згадає, що більшу частину своєї кар'єри він був дипломатом, а не жорстким бюрократом", - додає він.