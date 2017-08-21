Лондонський Біг-Бен закрили на реконструкцію

Копирайт изображения AFP Image caption Востаннє Біг-Бен ненадовго замовкав у 2007 році

Опівдні 21 серпня дзвін Біг-Бен прозвучав востаннє перед реконструкцією, що триватиме орієнтовно до 2021 року. Дзвін від'єднають від годинника, щоб реставрувати і годинник, і саму вежу.

Годинники розберуть на складові. Усі чотири циферблати почистять і відреставрують.

Представники парламенту заявляють, що годинниковий механізм Біг-Бена зупинили заради безпеки робітників, які займаються реставрацією.

В особливих випадках - наприклад, в новорічну ніч - дзвін увімкнуть знову.

Реставраційні роботи коштуватимуть близько 37 млн доларів.

"Ця важлива програма реставраційних робіт захистить годинник в довгостроковій перспективі, а також захистить і збереже вежу", - сказав хранитель годинника Стів Джеггс.

Чотири роки - забагато?

Багато парламентарів незадоволені настільки довгим терміном реставрації. Міністр щодо виходу Британії з Європейського союзу Девід Девіс назвав це "божевіллям".

А прем'єр-міністерка Тереза ​​Мей в середу заявила, що буде "неправильно", якщо славетний дзвін замовкне до 2021 року. Вона закликала владу переглянути термін реставрації.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тереза ​​Мей запропонувала подумати над скороченням терміну реставрації Біг-Бену

Її думку поділяють не всі. "Це не національне лихо чи катастрофа", - сказав лідер лейбористів Джеремі Корбін, зазначивши, однак, що сумуватиме за звуками дзвона.

Після довгих суперечок палата громад заявила, що може переглянути термін реставрації Біг-Бена після завершення канікул парламентарів.

Національний дзвін

Біг-Бен - це неофіційна назва величезного годинникового дзвону. Його звук використовується в традиційних позивних BBC.

Сама вежа офіційно залишалася безіменною більше століття, аж поки в 2012 році з нагоди 60-річного ювілею правління британської королеви її не назвали на честь Єлизавети. Друга вежа палацу - вища, але менш відома - названа на честь королеви Вікторії.

Годинникова вежа з чотирма величезними циферблатами - один з найвідоміших символів Лондона і, за деякими даними, пам'ятка британської столиці, яку фотографують найбільше.

Копирайт изображения AFP Image caption Один з чотирьох циферблатів годинника, які відправляють на реставрацію

Вежа височить над столицею Британії вже понад 150 років - її годинники стали свідками правління п'яти монархів, двадцяти трьох прем'єр-міністрів і пережили дві світові війни.

Біг-Бен не припиняв позначати час ударами дзвону, навіть коли місто два місяці бомбардували німці.

Востаннє він ненадовго замовкав у 2007 році, а до цього - під час реставрації 1983-1985 років.