За день податкова виявила 1000 тонн "лівого" спирту

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Правоохоронці проводять обшуки у 27 державних спиртзаводах, з ранку понеділка вже виявили тисячу тонн необлікованого спирту. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан у Facebook.

"Рішення про проведення обшуків було прийнято після отримання інформації про можливе невраховане виробництво і продаж спирту без сплати акцизного податку низкою заводів. До того ж факти неврахованого виробництва спирту на потужностях легальних спиртових заводів України підтвердилися в ході попередніх етапів спецоперації", - розповів пан Білан.

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Слідчі дії проводять в 11 областях: Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській, зазначили у відомстві.

В Україні працює 41 спиртзавод. Усі вони належать державному підприємству "Укрспирт", яке виробляє понад 30 мільйонів декалітрів на рік. Заводи "Укрспирту" працюють на більшій частині України, крім сходу та півдня.

Податківці раніше повідомляли, що "тіньовий ринок" у спиртовій галузі призводить до мільярдних втрат державного бюджету та "несе серйозні ризики для здоров'я населення через неякісну продукцію".