В околицях Барселони застрелили чоловіка в "поясі смертника"
В околицях Барселони поліція застрелила чоловіка, на якому, як повідомляють іспанські ЗМІ, був "пояс смертника".
Із четверга правоохоронці розшукують головного підозрюваного у нападі в Барселоні.
Зазначається, що інцидент стався по дорозі до населеного пункту Субіратс.
Раніше поліція підтвердила, що вони шукали 22-річного Юнаса Абуяакуба, підозрюваного у наїзді на десятки людей фургоном у туристичному районі Ла-Рамбла.
Поліція не підтвердила, чи чоловік, якого застрелили - Абуяакуб.
ЗМІ, які цитують джерела у поліції, повідомляли, що чоловік із поясом вигукував гасло "Аллах Акбар".
Операція проходила за 25 кілометрів від Барселони.