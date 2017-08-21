В околицях Барселони застрелили чоловіка в "поясі смертника"

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В околицях Барселони поліція застрелила чоловіка, на якому, як повідомляють іспанські ЗМІ, був "пояс смертника".

Із четверга правоохоронці розшукують головного підозрюваного у нападі в Барселоні.

Зазначається, що інцидент стався по дорозі до населеного пункту Субіратс.

Раніше поліція підтвердила, що вони шукали 22-річного Юнаса Абуяакуба, підозрюваного у наїзді на десятки людей фургоном у туристичному районі Ла-Рамбла.

Поліція не підтвердила, чи чоловік, якого застрелили - Абуяакуб.

ЗМІ, які цитують джерела у поліції, повідомляли, що чоловік із поясом вигукував гасло "Аллах Акбар".

Операція проходила за 25 кілометрів від Барселони.