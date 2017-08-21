У Мінську пройшла зустріч Волкера та Суркова - ЗМІ

Копирайт изображения USA Embassy Image caption Курт Волкер відвідував зону АТО, коли приїздив до України

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер провів зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим, повідомив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Дмитро Мирончик, передає "Радіо Свобода".

За словами пана Мирончика, зустріч тривала три години, про її підсумки наразі не відомо.

Сторони обговорили шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі, зазначив речник.

Агентство "ТАСС" та "Інтерфакс" також підтвердили, що зустріч завершилася.

Помічник президента РФ Владислав Сурков задоволений зустріччю, повідомляє "ТАСС"

"Ми погодилися, що поточна ситуація на південному сході України не може влаштовувати ні конфліктуючі сторони, ні зовнішні сили, що сприяють врегулюванню", - сказав пан Сурков за підсумками переговорів.

Раніше МЗС Білорусі повідомляло про те, що зустріч буде у закритому для ЗМІ режимі.