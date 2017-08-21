Поліція затримала чоловіка, який зробив напис на Верховній Раді

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Охорона Верховної Ради затримала молодика за нецензурний напис на віконному склі будівлі парламенту. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на Facebook.

"Негідник, напередодні Дня незалежності України, з метою провокативних і хуліганських спонукань, на віконному склі ВРУ по вул. Грушевського, 5 (Печерський р-н) маркером чорного кольору зробив нецензурний надпис антидержавного змісту", - написав пан Шкіряк.

25-річному жителю Чернігівщини загрожує адміністративна відповідальність, зазначив радник міністра.