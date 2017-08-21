Поліція затримала чоловіка, який зробив напис на Верховній Раді
Охорона Верховної Ради затримала молодика за нецензурний напис на віконному склі будівлі парламенту. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на Facebook.
"Негідник, напередодні Дня незалежності України, з метою провокативних і хуліганських спонукань, на віконному склі ВРУ по вул. Грушевського, 5 (Печерський р-н) маркером чорного кольору зробив нецензурний надпис антидержавного змісту", - написав пан Шкіряк.
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25-річному жителю Чернігівщини загрожує адміністративна відповідальність, зазначив радник міністра.