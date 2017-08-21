Кінофестиваль "Молодість" з 2018 року проводитимуть у травні

Копирайт изображения molodist.kiev.ua

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" у 2018 році триватиме з 27 травня по 3 червня. Про це повідомила прес-служба фестивалю.

"21-22 жовтня 2017 року відбудеться спеціальна подія "Молодість. Пролог", що презентуватиме новий травневий фестиваль "Молодість-47", - зазначили організатори.

Генеральний директор "Молодості" Андрій Халпахчі заявив, що перенесення термінів підтримали колеги з кінофестивалів у Каннах, Берліні та Венеції, і також київська влада.