Кінофестиваль "Молодість" з 2018 року проводитимуть у травні
- 21 серпня 2017
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Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" у 2018 році триватиме з 27 травня по 3 червня. Про це повідомила прес-служба фестивалю.
"21-22 жовтня 2017 року відбудеться спеціальна подія "Молодість. Пролог", що презентуватиме новий травневий фестиваль "Молодість-47", - зазначили організатори.
Генеральний директор "Молодості" Андрій Халпахчі заявив, що перенесення термінів підтримали колеги з кінофестивалів у Каннах, Берліні та Венеції, і також київська влада.