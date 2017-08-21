Аварія субмарини: бізнесмен каже, що "поховав" журналістку в морі
Данський винахідник, якого звинувачують в загибелі шведської журналістки Кім Волл, заявив, що жінка померла внаслідок аварії на підводному човні й він "поховав" її в морі, повідомляє поліція Копенгагена.
Розгляд цієї справи у суді відбувається за зачиненими дверима, але пояснення Петера Мадсена про те, що сталося, оприлюднили після прохання з боку сторони захисту та обвинувачення.
30-річна журналістка писала статтю про Петера Мадсена - власника і винахідника найбільшого приватного підводного човна. Востаннє її бачили разом із Мадсеном, коли вона сходила на борт його субмарини "Наутилус" у четвер.
Партнер пані Волл здійняв тривогу про зникнення подруги вранці у п'ятницю - коли вона не повернулася із "Наутилуса".
Пошуки її тіла тривають.
У заяві поліції також вказано, що органи морського нагляду визначила маршрут підводної прогулянки, яка рухалася затокою Кьоґе та протокою Ересунн перед тим, як затонула.
46-річний Петер Мадсен стверджує, що спустив тіло Кім Волл у воду десь у затоці Кьоґе, на південь від Копенгагена, повідомляє поліція.
За визначеним маршрутом з п'ятниці тривають пошукові роботи, у яких беруть участь водолази, гелікоптери та кораблі.
Данському винахіднику висунули звинувачення у вбивстві з необережності. Поліція заявляє, що зараз не може оприлюднити більше інформації.
13 серпня рятувальники витягли із глибини 7 метрів на поверхню затонулу неподалік затоки Кьоґе субмарину . Попередня експертиза підтвердила підозри слідчих у тому, що човен потопили навмисне. Водночас на його борту тіла журналістки не знайшли.
У поліції також повідомили, що під час допиту Мадсен дав зовсім інші свідчення про події 10-11 серпня, ніж коли його врятували із затонулого човна. Зокрема, раніше винахідник заявляв, що ще 10 серпня висадив пані Волл на сушу неподалік від того місця, де вона сіла на субмарину.
Журналістка-фрілансерка Кім Волл, яка працювала у Нью-Йорку і Китаї і писала для таких видань, як Guardian, Vice, New York Times, працювала над матеріалом про Петера Мадсена, який прославився після того, як самотужки зібрав у 2008 році найбільшу приватну субмарину завдовжки 18 метрів за допомогою краудфандингової кампанії.