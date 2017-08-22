Доба в АТО: 30 обстрілів, один загиблий і один поранений військовий

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За минулу добу бойовики здійснили 30 обстрілів в АТО. Один український військовий загинув, один - отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Основне напруження зберігається на донецькому напрямку. В районі Авдіївської промзони бойовики з вечора і майже до опівночі вели вогонь по опорних пунктах. Стріляли з мінометів, гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї.

У відповідь українські бійці застосовували зброю. В результаті протистояння один український військовий загинув. Крім того, ввечері бойовики тричі з БМП та гранатометів обстрілювали підступи до селища Зайцеве. А по шахті Бутівка упродовж двох годин випустили 46 мін.

На луганському напрямку застосовували 120-міліметрові міномети у районі Кримського та Новотошківського.

На приморському напрямку бойовики двічі стріляли з мінометів по українських укріпленнях біля Водяного і один раз - на підступах до Широкиного.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.