Трамп обіцяє "боротися до перемоги" в Афганістані

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп оголосив свою промову у військовій базі в Арлінгтоні

Президент США Дональд Трамп заявив, що поспішне виведення військ з Афганістану створить вакуум, який можуть заповнити терористи.

Політик зазначив, що його першим поривом було вивести американські війська звідти, але замість цього він вирішив залишитися і "боротися, щоб перемогти". При цьому він зазначив, що треба уникати помилок, зроблених в Іраку.

Він сказав, що в Афганістані хоче відійти від підходу, основаному на часі і перейти до методів, які залежать від ситуації в країні, не встановлюючи при цьому дедлайни.

Тим не менше він заявив, що це не значить свободу дій для Афганістану.

"Америка працюватиме з афганським урядом, поки не побачить прихильність і розвиток", - зазначив президент США.

Пан Трамп попередив Пакистан, що Америка більше не буде толерантно ставитись до країни, яка пропонує "безпечні притулки" екстремістам. Він зазначив, що цій країні є "багато чого втрачати", якщо вона не буде на стороні США.

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"Ми заплатили Пакистану мільярди і мільярди доларів - водночас вони надають притулок терористам, з якими ми боремося", - сказав він.

"У Пакистані немає прихистків для терористів. Ми боремось проти всіх терористів, включаючи мережу "Хаккані", - заявив у відповідь на слова Трампа речник армії Пакистану генерал Асіф Гафоур.

Президент Трамп також зазначив, що США більше співпрацюватиме з Індією.

Дональд Трамп дав зрозуміти, що сподівається на союзників США і на їхню підтримку у його новій стратегії. Також він сподівається, що внесок країн-союзників буде збільшено "відповідно до нашого".

При цьому пан Трамп не розповів, скільки саме додаткових американських військ надішлють до Афганістану, якщо збільшення військового контингенту взагалі відбудеться.

Також президент США заявив, що боротьба проти "Аль-Каїди" та так званої "Ісламської держави" посилиться.

Бойові дії США проти "Талібану" офіційно закінчилися в 2014 році, але спецназ продовжував надавати підтримку афганським військам. Поточна кількість американських військових в Афганістані становить близько 8 400.

Афганський уряд продовжує боротьбу з бойовиками і контролює лише половину країни.

Пан Трамп раніше підтримував виведення військ з конфлікту, який розпочався ще під час президентства Джорджа Буша в 2001 році після нападів 11 вересня.