Зникнення з субмарини: знайшли тіло без голови і кінцівок

Копирайт изображения Reuters Image caption Тіло, у якого відсутні руки, ноги і голова, знайшли в тому районі, де шукають зниклу журналістку

У прибережних водах Копенгагена знайшли жіноче тіло без голови і кінцівок. Проте, за заявою поліції, поки рано пов'язувати це тіло з недавнім зникненням журналістки Кім Волл.

Рештки на березі знайшов велосипедист, повідомили в поліції.

В останній раз Волл бачили на підводному човні винахідника Петера Мадсена ввечері 10 серпня.

Копирайт изображения TOM WALL Image caption Кім Волл працювала в Нью-Йорку журналістом-фрілансером і писала для газет New York Times, Guardian

Мадсену пред'явили звинувачення у ненавмисному вбивстві. У понеділок він заявив на суді, що Волл загинула в результаті нещасного випадку і він "поховав" її в морі.

46-річний винахідник розповів, що кинув тіло загиблої в море в бухті Коге на південь від Копенгагена. У пошуках задіяні водолази, вертольоти і рятувальні судна, які з п'ятниці прочісують маршрут підводного човна.

Тіло, у якого відсутні руки, ноги і голова, знайшли в районі пошуків, і водолази приступили до огляду морської території навколо цього місця.

Копирайт изображения RITZAU FOTO Image caption Востаннє Кім Волл бачили на субмарині разом з винахідником Петером Мадсеном

Рештки відправили на судмедекспертизу.

Представник поліції Копенгагена Йенс Моллер сказав: "Зрозуміло, що поліція, як і ЗМІ і всі інші, припускають, що рештки належать Кім Волл, але зараз ще рано щось стверджувати".

Адвокат Мадсена Бетіна Хальден Енгмарк заявила, що її клієнт не визнає себе винним. За її словами, він давав свідчення поліції, і частина цієї інформації тепер з'явилася в пресі.

"Мій клієнт ні в чому не зізнається, мій клієнт не визнає себе винним", - підкреслила вона.

Розгляд справи в суді проходить за закритими дверима, проте, свідчення Мадсена стали надбанням громадськості після запиту захисту і звинувачення. У повідомленні поліції також йдеться, що влада відстежила маршрут субмарини через бухту Коге і протоку Ересунн.

Копирайт изображения AFP Image caption "Наутілус" свого часу був найбільшим приватним підводним човном

Кім Волл було 30 років, вона працювала в Нью-Йорку журналістом-фрілансером і писала для газет New York Times, Guardian, а також для журналу Vice.

Журналістка готувала матеріал про Петера Мадсена і його "Наутілус", який деякий час вважався найбільшим приватним підводним човном в світі.

Субмарину побудували в 2008 році. Мадсен зібрав гроші на її створення за допомогою краудфандінга.

Передбачалося, що її поїздка буде короткою, проте вранці в п'ятницю друг Кім Волл повідомив про її зникнення. З тих пір журналістку не можуть знайти.

Раніше Мадсен говорив, що висадив журналістку на одному з островів в околицях Копенгагена перед катастрофою субмарини, яка сталася ввечері 10 серпня.

Йому самому вдалося врятуватися, але обставини аварії корабля невідомі.

Відразу після затримання Мадсен говорив, що невелика проблема в баластному відсіку привела до аварії. Човен затонув стрімко, говорив він, і нічого не можна було зробити.

Пізніше датська поліція заявила, що підводний човен затопили навмисно. У поліції не уточнили при цьому, чому зробили такий висновок.