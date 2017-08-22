Суд заарештував підозрюваних у викраденні поліцейського автомобіля

Копирайт изображения npu.gov.ua Image caption Кадри з місця затримання підозрюваних

Суд арештував трьох осіб, яких підозрюють у викраденні поліцейського автомобіля . Їм призначили заставу - 250 тис. гривень кожному. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Поліція затримала злочинну групу з п'яти викрадачів автомобілів 20 серпня.

Викрадений поліцейський автомобіль переховували в житловому кооперативі на території Обухівського району Київщини. Номери на викраденому авто змінили і намагалися перегнати його в інший регіон. У цей момент їх затримали оперативники поліції.

Під час переслідування швидкість руху місцями становила 210 км/год. Поліцейським довелося перекривати дорогу вантажівками.

У затриманих вилучили підроблені посвідчення співробітників органів виконавчої влади, правоохоронних органів та пристрої для сканування та розблокування автосигналізацій.

У поліції не уточнили, чий саме службовий автомобіль викрали. Проте низка ЗМІ повідомляла, що викрали службову машину заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича.