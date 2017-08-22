Двоє цивільних підірвались на міні на Донбасі
Двоє людей підірвались на міні поблизу Березового на Донбасі, поки чекали на автобус. Про це у Facebook написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
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У результаті вибуху вони отримали рвані рани голови, спини та ніг. Їх доправили до лікарні Волновахи. Медики оцінюють їхній стан, як середнього ступеню важкості.
Подія сталась о 9:40 ранку у сірій зоні поблизу Березового.
51-річний чоловік та 62-річна жінка зайшли у лісосмугу, попри встановлені там таблички "Міни".
У 2016 році в Україні зареєстрували 37 випадків вибуху мін з 101 жертвою.