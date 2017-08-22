В Одесі горіла 16-ти поверхівка: всі врятувались

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В Одесі горів шістнадцятиповерховий будинок, врятували 20 людей. Про це повідомляє ДСНС.

Загиблих та постраждалих немає. Рятувальники евакуювали 120 людей та 20 врятували.

Пожежа у будинку на вулиці академіка Глушка почалась приблизно о 2 ночі 22 серпня.

Горіла квартира на тринадцятому поверсі 16 поверхового житлового будинку.

О 7 ранку пожежу погасили. Причину пожежі встановлюють.

Нещодавно у Лондоні сталася пожежа у хмарочосі у Гренфелл-тауер, де загинули кілька десятків людей.

В управлінні ДСНС Києва ВВС Україна розповіли, що готові боротись з пожежами у висотках. Проте визнають, що необхідної техніки обмаль. Боротись з вогнем у Києві можуть на висоті не вище 90 метрів.