Американці замилувалися затемненням Сонця

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Сонячне затемнення за 60 секунд

Повне сонячне затемнення сколихнуло Сполучені Штати Америки.

Величезна тінь від Місяця, коли той проходив між Землею і Сонцем, прокотилася через усю країну, від Орегону на заході до Південної Кароліни на сході.

Мільйони людей навмисно приїхали до тих зон, які повністю вкрила пітьма, аби спрямувати свої здивовані погляди у небо крізь захисні окуляри.

Це було перше за 38 років повне сонячне затемнення, видиме у більшості штатів, а також перше із 1918 року, яке пройшлося від узбережжя до узбережжя.

Копирайт изображения Reuters Image caption Глядачі у Карбондейлі, штат Іллінойс, не залишилися розчарованими

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Дональд Трамп і його дружина Меланія бачили часткове затемнення у Вашингтоні

Першими природне явище почали спостерігати жителі Орегону о 10:16 за місцевим часом (20:16 за Києвом).

Люди, що зібралися на пляжах і містах узбережжя, протягом двох хвилин споглядали повне затемнення сонячного диску.

Але до і після того вони також могли насолодитися класичними атрибутами цього дійства. Серед таких - явище, відоме на Заході під назвою "Чотки Бейлі", коли вздовж місячного лімбу виникають яскраві плями від світла, що пробивається крізь гори та заглиблення кратерів на Місяці, а також "Діамантове кільце" - єдина яскрава точка світла, яка сигналізує про початок або кінець повного затемнення.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Чим особливе Велике американське затемнення?

Із Орегону тінь подорожувала до Айдахо, Монтани, Вайомінгу, Небраски, Канзасу, Айови, Міссурі, Іллінойсу, Кентуккі, Теннессі, Джорджії, Північної Кароліни і Південної Кароліни. Ця подорож тривала приблизно 90 хвилин.

Копирайт изображения EPA Image caption Такі "пристрої" із картонних коробок допомагали споглядати явище безпечно

Копирайт изображения NASA Image caption Фото тіні Місяця з орбіти зробив астронавт Паоло Несполі на космічній станції

Малі міста на шляху затемнення були переповнені глядачами. Як і національні парки.

Влада містечка Карбондейл у штаті Іллінойс назвала його "Перехрестям затемнень Америки", бо повне затемнення тут спостерігалося в понеділок, а також його буде видно у 2024 році, коли це явище прийде до США наступного разу.

Як і очікували, Карбондейл став справжнім магнітом для охочих подивитися на незвичне небо - у місті завбачливо підготували 60 тисяч додаткових місць для паркування.

До того ж, спостерігати повне затемнення у тій місцевості можна було найдовше - більше 2 хвилин 40 хвилин.

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Місту Чарльзтаун на атлантичному узбережжі випала честь попрощатися із затемненням, де пітьма вкрила відвідувачів пляжів о 14:48 (21:48 за Києвом).

Хоча повне затемнення цього разу було ексклюзивним видовищем для США, частково його можна було бачити на півночі Америки, аж до Канадської Арктики, а також на півдні - до Болівії.

У Вашингтоні за небом над США пильно стежили президент Дональд Трамп, перша леді Меланія, а також їхній син Беррон.

Копирайт изображения METEOSAT 2017/Processed by @simon_rp84 Image caption Тінь місяця (темна цятка) залишає США - фото європейської системи метеосупутників

Ввечері, одразу перед тим, як сонячне коло пірнуло за горизонт, побачити його "надкушений" місяцем бік могли подекуди на заході Європи.

У деяких місцях Франції та на Канарських островах, небо над якими не було повністю вкрите хмарами, явище було дуже видовищним.

А для тих, хто не опинився на шляху місячної тіні або ж не побачив її через погану погоду, завжди є інтернет.

НАСА поширювала знімки із багатьох точок спостереження, у тому числі із наповнених гелієм куль.

Деякі із найвдаліших фото прибули з орбіти.

Італійський астронавт Паоло Несполі стежив за рухом тіні із Міжнародної космічної станції.

Також приголомшливі світлини зі своїх позицій на висоті 36 тисяч кілометрів надіслали метеорологічні супутники.

Наступне повне сонячне затемнення на Землі очікують 2 липня 2019-го - над південною частиною Тихого океану, Чилі та Аргентиною.