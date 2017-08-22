Власників дронів DJI закликали оновити систему
Дрони моделі Spark виробництва компанії DJI не літатимуть після 1 вересня, якщо їхні власники не встановлять обов'язкове оновлення програмного забезпечення - про це повідомив виробник пристроїв.
У компанії пояснили, що оновлення системи цих маленьких безпілотних літальних апаратів виправить помилки, які раніше виникали під час управління польотом.
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У DJI кажуть, що попередили своїх клієнтів про зміни, аби ті могли убезпечитися від незапланованої посадки свого дрона.
Оновлення, яке допоможе Spark керувати живленням та використовувати розумні окуляри у парі з ним, вже зараз можна отримати через мобільний додаток Go 4, який використовують для налаштування та пілотування дрона, а також через програму Assistant 2 від DJI.
Але обов'язковість оновлення викликала у декого запитання щодо контролю, який компанія намагається зберегти над своїми пристроями.
Гарі Мортімер написав на сайті SUAS News, що здатність виробника повністю припинити роботу пристрою у багатьох викликала "жах".
Раніше цього місяця Армія США заборонила своїм солдатам користуватися безпілотниками виробництва DJI, заявивши, що це має "операційні ризики".
У відповідь компанія додала до дронів режим конфіденційної зйомки, який обмежує доступ до відзнятого ними відео.