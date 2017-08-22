Власників дронів DJI закликали оновити систему

Копирайт изображения DJI Image caption Маленький Spark популярний серед користувачів

Дрони моделі Spark виробництва компанії DJI не літатимуть після 1 вересня, якщо їхні власники не встановлять обов'язкове оновлення програмного забезпечення - про це повідомив виробник пристроїв.

У компанії пояснили, що оновлення системи цих маленьких безпілотних літальних апаратів виправить помилки, які раніше виникали під час управління польотом.

У DJI кажуть, що попередили своїх клієнтів про зміни, аби ті могли убезпечитися від незапланованої посадки свого дрона.

Оновлення, яке допоможе Spark керувати живленням та використовувати розумні окуляри у парі з ним, вже зараз можна отримати через мобільний додаток Go 4, який використовують для налаштування та пілотування дрона, а також через програму Assistant 2 від DJI.

Але обов'язковість оновлення викликала у декого запитання щодо контролю, який компанія намагається зберегти над своїми пристроями.

Гарі Мортімер написав на сайті SUAS News, що здатність виробника повністю припинити роботу пристрою у багатьох викликала "жах".

Раніше цього місяця Армія США заборонила своїм солдатам користуватися безпілотниками виробництва DJI, заявивши, що це має "операційні ризики".

У відповідь компанія додала до дронів режим конфіденційної зйомки, який обмежує доступ до відзнятого ними відео.