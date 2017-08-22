У Росії за шахрайство затримали керівника "Гоголь-центру"

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Кирила Серебреннікова підозрюють в організації розкрадання не менше 68 млн рублів

Художнього керівника "Гоголь-центру" Кирила Серебреннікова затримали за підозрою в організації розкрадання не менше 68 млн рублів (29 млн грн), повідомляє Слідчий комітет Росії (СКР). Раніше у цій справі проходили його колишні підлеглі, одна з яких дала свідчення проти режисера.

Дії режисера Серебреннікова кваліфікують за статтею про шахрайство в особливо великому розмірі, повідомляється на сайті СКР.

Йдеться про розкрадання грошей, виділених у 2011-2014 роках на реалізацію проекту "Платформа", сказано в повідомленні.

Раніше у цій справі затримали колишніх співробітників Серебреннікова. Слідство має намір висунути Серебреннікову звинувачення і обрати запобіжний захід.

Що відомо про затримання

Режисера відправлять у СІЗО або під домашній арешт, повідомляє агенція "Інтерфакс", посилаючись на джерело, знайоме з ситуацією.

Серебреннікова затримали в Санкт-Петербурзі та доставили в Москву, сказав телеканалу "Дождь" його адвокат Дмитро Харитонов. За його інформацією, зараз художній керівник "Гоголь-центру" знаходиться в СКР. Цю інформацію підтвердило виданню РБК джерело в центральному апараті відомства.

Актор Олександр Горчілін, який бере участь в зйомках фільму Серебреннікова про Віктора Цоя, розповів Російській службі Бі-бі-сі, що у вівторок в Петербурзі мав бути черговий знімальний день, але Серебренніков не прийшов.

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Справа "Платформи"

Справу про шахрайство з бюджетними грошима, виділеними на проект "Платформа", порушили ще у 2015 році, але відомо про неї стало лише у травні цього року, після того як в "Гоголь-центрі", вдома у Серебреннікова і ще за кількома адресами пройшли обшуки.

Досі обвинуваченими у справі проходили колишній бухгалтер театральної компанії "Сьома студія" Ніна Масляєва, її колишній гендиректор Юрій Ітин і колишній директор "Гоголь-центру" Олексій Малобродский. Справу проти них порушено за тією ж статтею, що й зараз проти Серебреннікова - про шахрайство в особливо великому розмірі.

За версією слідства, керівництво "Сьомої студії" вступило в змову з метою вкрасти кошти, виділені з бюджету на театральні постановки. Слідство стверджує, що викрали гроші, виділені на спектакль "Сон літньої ночі", а саму виставу не поставили.

Глядачі, які бачили спектакль, номінований на премію "Золота маска", готові були свідчити про це в суді, але це не вплинуло на хід справи.

Копирайт изображения EPA Image caption Ніна Масляєва і Олексій Малобродскій перебувають у СІЗО з травня

Серебренніков досі проходив у справі як свідок. На його захист виступали театральні діячі, зокрема Олег Табаков, Чулпан Хаматова, Євген Миронов і Марк Захаров. Гендиректор Великого театру Володимир Урін направив президенту Росії Володимиру Путіну лист, у якому висловив незгоду з обшуками в "Гоголь-центрі" і квартирі режисера.

Президент Росії розповів, що лист Миронова прочитав, але остаточно розібратися в ситуації може тільки суд.

Масляєва і Малобродскій перебувають у СІЗО з травня. Ітина відправили під домашній арешт.

У червні Масляєва повністю визнала вину і пішла на угоду зі слідством, а на початку серпня стало відомо, що Масляєва дала свідчення проти Серебреннікова.

"Сьома студія" - театральна трупа, яку створив Серебренніков у 2012 році. Студія поставила понад 10 постановок, а потім артисти трупи приєдналися до складу театру "Гоголь-центр".