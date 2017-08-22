Теракти в Іспанії: у Мадриді розпочався суд над підозрюваними

Копирайт изображения EPA Image caption Мухаммед Шемляль - один із чотирьох підозрюваних в терактах

Четверо затриманих за підозрою в причетності до терактів в Каталонії постали у вівторок перед судом в Мадриді.

Національна судова колегія повинна вирішити, які саме звинувачення висунуть підозрюваним.

Затриманих - Мухаммеда Шемляля, Дрисса Укабіра, Мухаммеда Ааля і Сальха Кариба - доставили в Мадрид вночі за підвищених заходів безпеки в супроводі співробітників цивільної гвардії Іспанії.

За версією каталонської поліції, вони були членами терористичного угрупування, що складалося з 12-ти осіб, вісім з яких вбили після нападів в Барселоні та Камбрілсі.

Ймовірного виконавця теракту в Барселоні Юнеса Абуякуба застрелили поліцейські у понеділок в місті Субіратс неподалік від столиці Каталонії.

Імовірно, саме він був за кермом мікроавтобуса, що врізався в натовп туристів на пішохідному бульварі Ла-Рамбла у минулий четвер.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція патролює Ла-Рамбла і прилеглі квартали

У результаті найкривавішого за останні 13 років теракту в Іспанії 17 серпня загинули 15 людей, понад 100 отримали поранення.

Відповідальність за напади взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Під час судового розгляду суддя Фернандо Андру повинен зачитати пункти звинувачення, зокрема й участь в акті тероризму, убивстві та незаконному володінні зброєю.

Якщо підозрювані погодяться свідчити, їх опитають в суді. Слухання має завершитися рішенням про взяття підозрюваних під варту до закінчення розслідування.