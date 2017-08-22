Волкер: російська агресія - ризик для всієї Європи

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Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що російська агресія - це ризик не лише для України, але й для усієї Європи. Про це він сказав на прес-конференції у Вільнюсі.

"Ми зібралися тут, коли на європейському континенті тривають бойові дії. Звідси - це менше, ніж дві години літаком. Цього не мало статися взагалі, та тепер ми маємо робити все, щоб припинити людські страждання", - заявив пан Волкер.

"Це виклик не лише для України, це ризики для цілої Європи", - наголосив спецпредставник на прес-конференції, фрагмент якої показав телеканал "112 Україна".

Пан Волкер нагадав, що основні цілі США щодо України декларував під час свого візиту до Києва американський держсекретар Рекс Тіллерсон.

"Це відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а ще гарантування безпеки усім громадянам - безвідносно їхньої національності чи віросповідання. Перший крок на цьому шляху - довготривале припинення вогню", - сказав Курт Волкер.

21 серпня у Мінську пан Волкер провів зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Після того Сурков заявив, що Волкер запропонував "свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їхньої реалізації" в рамках Мінського процесу.

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Литовські перемовини

У Вільнюсі Курт Волкер обговорив підтримку мінських домовленостей з президентом Литви Далею Грибаускайте.

"Україні необхідна міжнародна підтримка в умовах окупації Криму та російської агресії на Донбасі. Особливо важливо, щоби запровадженні США та Євросоюзом санкції проти Росії залишалися до того часу, поки мінські угоди не будуть повністю виконані, а Крим не повернуть Україні", - йдеться у повідомленні прес-служби президента Литви.

Спецпредставник США також зустрівся з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом. "Трансатлантична єдність та принципова позиція - ключ до припинення російської агресії проти України", - написав після цього пан Лінкявічюс у Twitter.

Візит до Києва

У середу, 23 серпня, Курт Волкер у Києві має обговорити з керівником МЗС України Клімкіним результати зустрічі з Владиславом Сурковим. Про заплановані переговори з паном Волкером повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"У мене завтра буде зустріч з паном Волкером і з командою. Ми домовились з Куртом, що будь-які моменти ми почнемо детально коментувати після цієї зустрічі", - сказав пан Клімкін.

За інформацією Держдепартаменту США, 23 серпня Курт Волкер приїде до Києва, де приєднається до міністра оборони США Джеймса Меттіса. Представники американської делегації на зустрічах з українськими високопосадовцями обговорять "наступні кроки у дипломатичних переговорах з метою відновлення суверенітету й територіальної цілісності України".

Курт Волкер, який раніше був послом США в НАТО, був призначений спеціальним представником щодо ситуації в Україні 7 липня.