Порошенко відкрив телевежу, яка передаватиме сигнал у Луганськ
Президент Петро Порошенко відкрив передавальну станцію, яка забезпечить трансляцію мовлення українських телеканалів та радіо не лише на підконтрольну Україні, а й на непідконтрольні території. Про це повідомляє прес-служба президента.
"І мешканці Луганська нарешті зможуть почути українське радіо і побачити українське телебачення", - наголосив Петро Порошенко.
Міністр інформаційної політики Юрій Стець уточнив, що 134-метрова конструкція є третьою вежею, збудованою за два останні роки для розвитку мовлення в Херсонській, Донецькій та Луганській областях.
134-метрова телерадіовежа транслюватиме сигнал 12 українських телевізійних каналів та чотирьох радіостанцій.