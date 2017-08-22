Порошенко відкрив телевежу, яка передаватиме сигнал у Луганськ

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Президент Петро Порошенко відкрив передавальну станцію, яка забезпечить трансляцію мовлення українських телеканалів та радіо не лише на підконтрольну Україні, а й на непідконтрольні території. Про це повідомляє прес-служба президента.

"І мешканці Луганська нарешті зможуть почути українське радіо і побачити українське телебачення", - наголосив Петро Порошенко.

Міністр інформаційної політики Юрій Стець уточнив, що 134-метрова конструкція є третьою вежею, збудованою за два останні роки для розвитку мовлення в Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

134-метрова телерадіовежа транслюватиме сигнал 12 українських телевізійних каналів та чотирьох радіостанцій.