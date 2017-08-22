Китай відновлює супершвидкісні поїзди

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розслідування аварії високошвидкісного потягу виявило корупцію у міністерстві залізничного транспорту

Китайський парк швидкісних поїздів знову стає найшвидшим у світі.

Супершвидкий пасажирський експрес Fuxing мав обмеження у швидкості у 300 км/год у 2011 році після двох аварій, у яких загинули 40 людей.

З наступного тижня деяким поїздам знову дозволять їздити на швидкості близько 350 км/год.

Вища максимально дозволена швидкість має скоротити приблизно годину в тривалості поїздки між Пекіном і Шанхаєм.

До 21 вересня семи китайським швидкісним експресам дозволять подорожувати з підвищеною максимальною швидкістю.

Щоби відзначити повернення високої швидкості, поїзди назвали Fuxing, що з китайської означає "відновлення", відповідно до гасел уряду та плану розвитку.

Усі поїзди обладнають вдосконаленою системою моніторингу, яка сповільнить та зупинить поїзд у разі надзвичайної ситуації.

Очікується, що національний залізничний оператор шукає шляхи модернізації залізничних колій, щоби двигуни потягів працювали ще швидше - можливо, зі швидкістю 400 км/год. Вважається, що Китай має 19,960 км швидкісних залізничних колій.

Випадки аварій швидкісних поїздів у Китаї у 2011 році стали поштовхом до державного розслідування у справі міністерства залізничного транспорту, яке виявило масштабну корупцію.

Багатьом чиновникам висунули звинувачення в корупції та зловживанні владою. Два високопосадовці отримали призупинені смертні вироки.