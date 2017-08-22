Закупівля ліків через міжнародні організації на 40% дешевша - Рахункова палата

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Закупівля ліків через міжнародні організації є більш економічно доцільною, ніж через міністерство охорони здоров'я, йдеться у звіті Рахункової палати, який наводять у МОЗ.

У повідомленні зазначено, що міжнародні організації заощадили до 40% виділених з бюджету грошей на ліки - деякі препарати вони закуповували у 26 разів дешевше, ніж це робило міністерство до 2015 року.

"Зекономлені кошти направляються на додаткову закупівлю ліків", - додали в МОЗ.

"Попри супротив фармацевтичних ділків, які роками заробляли на закупівлях ліків для українців, ми рухаємося в правильному напрямку, а українці отримують більше якісних ліків", - прокоментувала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України доктор Уляна Супрун.

Закуповувати ліки через міжнародні організації, зокрема, ЮНІСЕФ, ПРООН та Crown Agents, почали у 2015 році. В уряді стверджують, що таким чином вони уникають корупційної складової процесу.

Опоненти такого підходу кажуть, що у підсумку ліки почали надходити до пацієнтів зі значними затримками. У МОЗ у відповідь заявляли, що ліки на складах затримували постачальники, і що схему постійно вдосконалюють.

У 2016 році депутати та громадські активісти стверджували, що реформу закупівлі ліків, яка за один рік заощадила бюджету майже 800 мільйонів гривень, намагаються зірвати.

Весною цього року Уляна Супрун сказала, що закупівлі ліків через міжнародні організації - це найдієвіша антикорупційна реформа в охороні здоров'я.

Нова система обліку

Водночас Рахункова палата надала низку зауважень щодо внутрішніх процесів та процедур, над якими зараз працює команда МОЗ.

Лікарні невчасно інформують МОЗ про наявність ліків та їхній термін придатності МОЗ

"Однією з найбільших проблем закупівельного процесу на сьогодні є недосконалий облік залишків ліків, а також розрахунок потреб у регіонах", - розповіли у міністерстві.

"Лікарні невчасно інформують МОЗ про наявність ліків та їхній термін придатності, що заважає вчасно перерозподілити наявні ліки з регіонів, де вони є, в регіони, де вони закінчилися. Таким чином вдалося б уникнути ситуації, коли в деяких регіонах лікарні "списують" невикористані ліки", - додали там.

Щоб усунути вказані недоліки, восени МОЗ обіцяє запустити електронну систему обліку ліків в регіонах.