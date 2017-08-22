У Німеччині конфіскували партію екстазі з портретом Трампа
Німецька поліція вилучила біля п'яти тисяч помаранчевих таблеток екстезі у вигляді голови Дональда Трампа у північно-західному місті Оснабрюк.
За словами поліції, наркотики конфіскували на вихідних. Заарештували двох австрійців: батька та сина.
Вважається, що наркотики начебто мали б продавати через інтернет під гаслом "Трамп зробить вечірки великими знову".
На одному боці пігулки зображене обличчя президента Трампа, а на іншому боці написане його прізвище.
- У Нідерландах вилучили сировину на мільярд пігулок екстазі
- LSD на сніданок – для креативності та бадьорості?
Поліція Німеччини повідомляє, що велику партію таблеток та значну суму готівки знайшли під час обшуку автомобіля, у якому перебували двоє підозрюваних. Наркотиків вилучили на 47 тисяч доларів.
51-річний батько і його 17-річний син начебто привезли наркотики з Нідерландів, повідомили місцеві ЗМІ.
Наразі вони перебувають під вартою.
Таблетки екстазі можуть призвести до смерті, але частіше викликають нудоту, паніку, параною та тривожне збудження.