У Німеччині конфіскували партію екстазі з портретом Трампа

Копирайт изображения OSNABRUCK POLICE Image caption На одному боці пігулки зображене обличчя президента Трампа, а на іншому боці написане його прізвище.

Німецька поліція вилучила біля п'яти тисяч помаранчевих таблеток екстезі у вигляді голови Дональда Трампа у північно-західному місті Оснабрюк.

За словами поліції, наркотики конфіскували на вихідних. Заарештували двох австрійців: батька та сина.

Вважається, що наркотики начебто мали б продавати через інтернет під гаслом "Трамп зробить вечірки великими знову".

На одному боці пігулки зображене обличчя президента Трампа, а на іншому боці написане його прізвище.

Поліція Німеччини повідомляє, що велику партію таблеток та значну суму готівки знайшли під час обшуку автомобіля, у якому перебували двоє підозрюваних. Наркотиків вилучили на 47 тисяч доларів.

51-річний батько і його 17-річний син начебто привезли наркотики з Нідерландів, повідомили місцеві ЗМІ.

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Наразі вони перебувають під вартою.

Таблетки екстазі можуть призвести до смерті, але частіше викликають нудоту, паніку, параною та тривожне збудження.