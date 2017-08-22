Напад у Барселоні: планували масштабнішу атаку

Копирайт изображения EPA Image caption Мухаммед Кемлял - один із чотирьох підозрюваних в терактах

Один із підозрюваних у нападі в Барселоні під час допиту визнав, що вони планували більш масштабну атаку, заявили джерела в суді.

Мухаммед Хоулі Кемлял свідчив у високому суді Мадрида, де також були четверо підозрюваних, які вижили.

Пан Кемлял був поранений через незапланований вибух будинку в місті Алканар.

Вісьмох причетних до нападу убили: двох під час вибуху в Альканарі, і ще шістьох убила поліція.

Останнього підозрюваного убили поблизу Барселони в понеділок.

Четверо затриманих за підозрою в причетності до терактів в Каталонії, які вижили, постали перед судом в Мадриді у вівторок.

Під час судового розгляду суддя Фернандо Андру повинен зачитати пункти звинувачення, зокрема й участь в акті тероризму, убивстві та незаконному володінні зброєю.

Слухання має завершитися рішенням про взяття підозрюваних під варту до закінчення розслідування.

Мухаммед Хоулі Кемлял мав свідчити першим. Його привезли до суду в лікарняній піжамі. Його лікують від поранень, які він отримав в Альканарі.

Джерело в суді, ім'я якого не називають, повідомило, що Кемлял зізнався поліції та суду, що нападники планували більш масштабну атаку. Це підтвердило теорію поліції, яку висунули минулого тижня.

Вони знайшли схованку зі 120 газовими каністрами в зруйнованому будинку в Алканарі і припустили, що незапланований вибух змусив атакувальників змінити план нападу.

Джерела у суді повідомили El Mundo, що Хулі Кемлял розповів суду, що серед об'єктів для атаки був храм спокути Святого Сімейства.

Двоє інших підозрюваних були вбиті під час вибуху в Алканарі, у тому числі Абдельбакі Ес Сатті, який був марокканським імамом, який імовірно, радикалізовано впливав на підозрюваних.

Підозрювані, які постали перед судом:

28-річний Дрісс Оукабір, який вже заявляв про свою невинуватість. Його паспорт знайшли у фургоні, який наїжджав на людей на бульварі Лас-Рамбла в Барселоні. Підозрюваний каже, що його брат Муса, якого убили під час нападу в Камбрілісі, начебто вкрав його документи.

Мухаммед Аалла, 27 років. Стверджують, що він власник автомобіля Audi, який використали під час нападу, який відбувся через вісім годин після атаки у Барселоні, в Камбрилісі.

Сахал аль-Кариб, 34 роки. Звинувачений керував інтернет-кафе в Ріполі, який використовували для відправки грошей у Марокко.

За версією каталонської поліції, вони були членами терористичного угрупування, що складалося з 12-ти осіб, вісім з яких вбили після нападів в Барселоні та Камбрілсі.

Ймовірного виконавця теракту в Барселоні Юнеса Абуякуба застрелили поліцейські у понеділок в місті Субіратс неподалік від столиці Каталонії.

Імовірно, саме він був за кермом мікроавтобуса, що врізався в натовп туристів на пішохідному бульварі Ла-Рамбла у минулий четвер.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція патролює Ла-Рамбла і прилеглі квартали

У результаті найкривавішого за останні 13 років теракту в Іспанії 17 серпня загинули 15 людей, понад 100 отримали поранення.

Відповідальність за напади взяло на себе угруповання "Ісламська держава".