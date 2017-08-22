ГПУ: керівника поліції охорони Будника зловили на хабарі

Копирайт изображения facebook.com/LlutsenkoYuri

Правоохоронці затримали керівника поліції охорони Сергія Будника на хабарі в 96 тисяч гривень. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

За словами генпрокурора, пан Будник "через посередника вимагав крім офіційних платежів понад 80 тисяч гривень щомісяця за надання послуг із фізичної охорони".

"Загалом з червня поточного року зловмисник встиг отримати понад сто сімдесят тисяч гривень", - зазначив пан Луценко.

Раніше пан Будник був керівником центру безпеки дорожнього руху при МВС, а також першим заступником керівника Дерпартаменту ДАІ.