США ввели санкції щодо китайських та російських фірм через КНДР

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин переглянув свої плани щодо удару по американській території в Тихому океані - острові Гуам

США запровадили санкції щодо 10 російських і китайських організацій, а також низки осіб, яких звинувачують у підтримці ракетної програми КНДР.

Мінфін США вважає, що цей крок "збільшить тиск" на Північну Корею.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Північна Корея виступає проти спільних військових навчань США та Південної Кореї, які завершуються наприкінці серпня

Китай швидко відреагував на нововведення і закликав США "негайно виправити свою помилку".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Південна Корея стверджує, що навчання зі США носять оборонний харакетр

Управління контролю за іноземними активами США призначили санкції проти 10 компаній та шести осіб.

"[Казначейство] буде продовжувати збільшувати тиск на Північну Корею, беручи до уваги тих, хто підтримує просування ядерних і балістичних ракетних програм і буде ізольовувати їх від американської фінансової системи", - сказав міністр фінансів Стівен Мнучін.

Ця дія передбачає, що американським особам та компаніям більше не дозволяється вести бізнес із тими, хто потрапив до санкційного списку.

Раніше цього місяця члени Ради Безпеки ООН, у тому числі Росія та Китай, проголосували за подальші санкції щодо Пхеньяну.

Серія ракетних випробувань у КНДР посилила напруженість між Північною Кореєю та США, обидві сторони обмінювалися жорсткими заявами.

Минулого тижня Північна Корея та США обмінялися новою порцією погроз.

КНДР заявила, що у неї є ракети, ‎здатні досягти території США. Водночас президент Дональд Трамп пообіцяв обрушити на північнокорейців "вогонь і лють" США, якщо їхні дії загрожуватимуть Америці.