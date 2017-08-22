"Нормандська четвірка" підтримала перемир'я на Донбасі
Лідери держав "нормандського формату" підтримали режим припинення вогню до початку навчального року під час телефонної розмови. Про це йдеться на сайті президента.
В АП зазначили, що перемир'я заплановане на 23 серпня цього року, і "призведе до сталого покращення безпекової ситуації в інтересах школярів та всього цивільного населення Донбасу".
"На основі сталого режиму припинення вогню лідери підтвердили персональну відданість подальшій імплементації Мінських домовленостей", - підкреслили в прес-службі президента.
Повідомляється, що пан Порошенко закликав звільнити усіх українських заручників, яких незаконно утримують.