Четверо військових поранені - штаб АТО

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За минулу добу четверо українських військових в АТО отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Один був поранений в районі Авдіївки, двоє інших - через обстріли в районі Новоолександрівки та Кримського.

Бойовики здійснили 28 обстрілів, активізували використання важкого озброєння.

Зокрема, на приморському напрямку двічі били з артилерії калібру 122 міліметри по опорних пунктах на підступах до Талаківки і Водяного.

А близько 20 години випустили щонайменше шість снарядів калібру 152 міліметри неподалік селища Водяне, зазначають в штабі АТО.

Крім того, наприкінці доби під мінометний вогонь двічі потрапили опорні пункти поблизу Гнутового, а з гранатометів стріляли по околицях Павлополя.

Також увечері і вночі бойовики відкривали вогонь у районі Луганського, Троїцького, Зайцевого та шахти Бутівка, йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку напружена ситуація й надалі зберігається в Авдіївській промзоні. Тут з 19 години і майже до опівночі бойовики вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У відповідь українські військові накривали бойовиків щільним вогнем.

На луганському напрямку бойовики з мінометів та гранатометів стріляли по опорних пунктах на околицях Новоолександрівки та Кримського.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.