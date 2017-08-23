Зникнення Кім Валль: знайдене тіло понівечили навмисно

Копирайт изображения TOM WALL Image caption Журналістка готувала матеріал про Петера Мадсена і його підводний човен "Наутілус"

Жіночий тулуб без голови і кінцівок, який знайшли у воді поблизу Копенгагена, навмисно знівечили, заявила місцева поліція. Поки що немає впевненості, що ця знахідка має відношення до зникнення журналістки Кім Валль.

В останній раз Валль- 30-річну шведку, яка писала для різних відомих видань, - бачили на підводному човні датського винахідника Петера Мадсена ввечері 10 серпня.

Мадсену пред'явили звинувачення у ненавмисному вбивстві.

Копирайт изображения AFP Image caption Водолази обстежують море

Спочатку він сказав поліцейським, що висадив Валль на одному з островів поблизу Копенгагена, але потім змінив свідчення і заявив, що журналістка загинула в результаті нещасного випадку, після чого він "поховав її в морі".

Тіло, яке знайшов велосипедист, направили на ДНК-аналіз; його результати стануть відомі не раніше четверга.

Водолази продовжують досліджувати море навколо місця, де знайшли тіло. Повідомлення про те, що там бачили інші частини тіла, не підтвердилися.

Кім Валль жила між Нью-Йорком і Пекіном; вона була журналістом-фрілансером і писала для газет New York Times, Guardian, а також для журналу Vice.

Журналістка готувала матеріал про Петера Мадсена і його підводний човен "Наутілус". Субмарина була побудована в 2008 році і вважалася тоді найбільшим приватним підводним човном у світі.

Мадсен зібрав гроші на його будівництво за допомогою краудфандінгу.

Копирайт изображения RITZAU FOTO Image caption Кім Валль востаннє бачили на човні Мадсена

Передбачалося, що поїздка Валль і Мадсена буде короткою. Коли вона не повернулася на наступний ранок, партнер Волл повідомив про її зникнення.

Продовжують виникати питання щодо обставини, при яких затонув "Наутілус".

Копирайт изображения EPA Image caption Поліція перевіряє субмарину

Відразу після затримання Мадсен говорив, що невелика проблема в баластному відсіку призвела до великої аварії. Субмарина затонула стрімко, говорив він, і нічого не можна було зробити.

Пізніше датська поліція заявила, що підводний човен затопили навмисно. У поліції не уточнили при цьому, чому прийшли до такого висновку.

Мадсен наполягає на своїй невинуватості.