Трамп пригрозив розігнати уряд через стіну з Мексикою

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Президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити роботу уряду, якщо це буде потрібно, щоб побудувати стіну на кордоні з Мексикою.

Трамп виступив перед своїми прихильниками у Феніксі, штат Аризона.

Він звинуватив демократів у тому, що вони ризикують безпекою американців, коли виступають проти стіни на кордоні з Мексикою. Трамп назвав позицію демократів "обструкціоністською".

Президент США посилається на співробітників міграційної служби, які заявили, що призупинення потоку нелегальних мігрантів є життєво важливим.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мітингувальники критикували Трампа через його позицію щодо Шарлоттсвілля

Говорячи про Північну Корею, президент США висловив сподівання, що напруга, яка викикла через ядерні випробування Пхеньяна та його ядерну програму, спаде.

Про лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, він сказав так: "Я поважаю той факт, що він починає поважати нас".

Поки прихильники вітали Трампа всередині конференц-зали, ззовні тривали антитрампівські протести. Відбулось кілька зіткнень між мітингувальниками і поліцією, яка застосувала сльозогінний газ.

Копирайт изображения Reuters Image caption Прихильники Трампа вітали його

Президент США почав і закінчив свою промову закликом до американців об'єднатися, але швидко перейшов до звинувачень на адресу ворогів.

Він звинуватив медіа у тому, що ті неправильно інтерпретували його слова про насильство у Шарлоттсвіллі, а також "нечесних людей у медіа" і "фейкові ЗМІ" у тому, що вони намагаються "забрати нашу історія і спадок", бо вони "не люблять нашу країну".