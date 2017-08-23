Бізнесмена Димінського викликали на допит після ДТП

Копирайт изображения lv.npu.gov.ua Image caption Місце аварії за участі авто Димінського

У четвер, 23 серпня, бізнесмена Петра Димінського викликали на допит у Львові, повідомляє поліція.

"Викликали для проведення слідчих дій у приміщення службового кабінету слідчого відділу розслідування ДТП", - йдеться у повідомленні поліції у Facebook.

Проте, у повідомленні не йдеться з якого приводу допит.

18 серпня поблизу села Ямельня на Львівщині сталося ДТП за участі машини Петра Димінського.

Його автомобіль Mercedes зіткнувся з авто Opel Astra, в результаті чого загинула водій Opel, 31-річна Наталія Тріла.

У поліції заявляли, що за кермом Mercedes був "43-річний львів'янин", який представився охоронцем Димінського.

Родич загиблої Степан Мацевко, який повідомив про трагедію, стверджує, що за кермом Mercedes був сам Димінський, але після ДТП він пересів у авто супроводу і поїхав з місця аварії.

21 серпня суд арештував водія Mercedes на два місяці без можливості внесення застави.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Димінський є почесним президентом ФК "Карпати" та співвласником телеканалу ЗІК

Напередодні депутат фракції "Народний фронт", радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що Димінський вилетів зі Львова до Женеви.

"Попереджаю Петра Димінського, що якщо ви завтра не з'явитеся на допит до слідчого і не здасте для експертизи пробу вашої ДНК, це може бути непрямим доказом того, що за кермом Mercedes був зовсім не ваш 43-річний охоронець. А це могли бути ви або інша близька вам людина. Хто насправді був за кермом..., слідство встановить, за будь-яких обставин. І жодні гроші, жодні зв'язки не допоможуть справжньому винуватцю смерті Наталії Тріли уникнути передбаченої законом відповідальності", - заявив радник глави МВС.

Петро Димінський є почесним президентом ФК "Карпати", співвласником телеканалу ЗІК, був народним депутат IV скликання.