Чоловіки у Голлівуді заробляють майже втричі більше за жінок - Forbes
Нові підрахунки статків зірок кіноіндустрії проливають світло на різницю в оплаті праці за гендерною ознакою.
Як підрахував журнал Forbes, десять найвище оплачуваних акторів-чоловіків за минулий рік сумарно заробили 488,5 мільйона доларів.
І це майже втричі більше, ніж перша десятка акторок, чий сумарний заробіток становив 172,5 мільйона доларів.
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Марк Волберг, який зіграв головну роль у продовженні фантастичної епопеї "Трансформери", очолив рейтинг із 68-ма мільйонами. А Емма Стоун - зірка надзвичайно успішного у прокаті фільму "Ла Ла Ленд" - стала першою серед жінок, маючи лише 26 мільйонів.
Більше за Емму Стоун у період з червня 2016 по червень 2017 отримали ще 13 чоловіків, включно із Двейном "Скелею" Джонсоном, Джекі Чаном та її партнером у "Ла Ла Ленд" Раяном Гослінгом, пише Forbes.
Акторка нещодавно заявила, що деякі чоловіки, які разом із нею знімаються у фільмах, знижували свої гонорари, аби "зрівнятися з нею".
Серед інших акторок, які говорили про нерівність оплати праці чоловіків та жінок у кіноіндустрії, були Наталі Портман та Дженніфер Лоуренс.
Актори із найбільшими гонорарами (мільйони доларів)
- 1. Марк Волберг - 68
- 2. Двейн "Скеля" Джонсон- 65
- 3. Він Дізель - 54,5
- 4. Адам Сендлер - 50,5
- 5. Джекі Чан - 49
- 6. Роберт Дауні молодший - 48
- 7. Том Круз - 43
- 8. Шаг Рух Хан - 38
- 9. Салман Хан - 37
- 10. Акшай Кумар - 35,5
Акторки із найбільшими гонорарами:
- 1. Емма Стоун - 26
- 2. Дженніфер Аністон - 25,5
- 3. Дженніфер Лоуренс - 24
- 4. Melissa McCarthy - $18m
- 5. Mila Kunis - $15.5m
- 6. Емма Вотсон - 14
- 6. Шарліз Терон - 14
- 8. Кейт Бланшетт - 12
- 8. Джулія Робертс - 12
- 10. Емі Адамс - 10,5
Авторка Forbes Наталі Робемед вважає, що прірва в оплаті спричинена типами ролей, доступними на ринку.
"У переліку прем'єр, де домінують супергеройські фільми та мускулисті блокбастери, жінкам просто залишається менше ролей, які передбачають суттєві прибутки, що у підсумку забезпечує чоловікам головні ролі із великими гонорарами або можливість агресивно вести переговори щодо вигідних умов під час продовження кінофраншиз", - написала вона.
За словами Наталі Робемед, нерівність в оплаті зберігатиметься доти, доки чоловікам і жінкам не пропонуватимуть однакову кількість високооплачуваних ролей.