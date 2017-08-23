Чоловіки у Голлівуді заробляють майже втричі більше за жінок - Forbes

  • 23 серпня 2017
Зліва: Марк Волберг, Емма Стоун, Двейн Джонсон, Дженніфер Аністон Копирайт изображения Reuters/Getty Images
Image caption Зліва: Марк Волберг, Емма Стоун, Двейн Джонсон, Дженніфер Аністон

Нові підрахунки статків зірок кіноіндустрії проливають світло на різницю в оплаті праці за гендерною ознакою.

Як підрахував журнал Forbes, десять найвище оплачуваних акторів-чоловіків за минулий рік сумарно заробили 488,5 мільйона доларів.

І це майже втричі більше, ніж перша десятка акторок, чий сумарний заробіток становив 172,5 мільйона доларів.

Марк Волберг, який зіграв головну роль у продовженні фантастичної епопеї "Трансформери", очолив рейтинг із 68-ма мільйонами. А Емма Стоун - зірка надзвичайно успішного у прокаті фільму "Ла Ла Ленд" - стала першою серед жінок, маючи лише 26 мільйонів.

Більше за Емму Стоун у період з червня 2016 по червень 2017 отримали ще 13 чоловіків, включно із Двейном "Скелею" Джонсоном, Джекі Чаном та її партнером у "Ла Ла Ленд" Раяном Гослінгом, пише Forbes.

Акторка нещодавно заявила, що деякі чоловіки, які разом із нею знімаються у фільмах, знижували свої гонорари, аби "зрівнятися з нею".

Серед інших акторок, які говорили про нерівність оплати праці чоловіків та жінок у кіноіндустрії, були Наталі Портман та Дженніфер Лоуренс.

Актори із найбільшими гонорарами (мільйони доларів)

  • 1. Марк Волберг - 68
  • 2. Двейн "Скеля" Джонсон- 65
  • 3. Він Дізель - 54,5
  • 4. Адам Сендлер - 50,5
  • 5. Джекі Чан - 49
  • 6. Роберт Дауні молодший - 48
  • 7. Том Круз - 43
  • 8. Шаг Рух Хан - 38
  • 9. Салман Хан - 37
  • 10. Акшай Кумар - 35,5
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Image caption Зірка "Голодних ігор" і "Людей Ікс" Дженніфер Лоуренс - у трійці лідерок

Акторки із найбільшими гонорарами:

  • 1. Емма Стоун - 26
  • 2. Дженніфер Аністон - 25,5
  • 3. Дженніфер Лоуренс - 24
  • 4. Melissa McCarthy - $18m
  • 5. Mila Kunis - $15.5m
  • 6. Емма Вотсон - 14
  • 6. Шарліз Терон - 14
  • 8. Кейт Бланшетт - 12
  • 8. Джулія Робертс - 12
  • 10. Емі Адамс - 10,5

Авторка Forbes Наталі Робемед вважає, що прірва в оплаті спричинена типами ролей, доступними на ринку.

"У переліку прем'єр, де домінують супергеройські фільми та мускулисті блокбастери, жінкам просто залишається менше ролей, які передбачають суттєві прибутки, що у підсумку забезпечує чоловікам головні ролі із великими гонорарами або можливість агресивно вести переговори щодо вигідних умов під час продовження кінофраншиз", - написала вона.

За словами Наталі Робемед, нерівність в оплаті зберігатиметься доти, доки чоловікам і жінкам не пропонуватимуть однакову кількість високооплачуваних ролей.

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