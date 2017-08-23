Чоловіки у Голлівуді заробляють майже втричі більше за жінок - Forbes

Копирайт изображения Reuters/Getty Images Image caption Зліва: Марк Волберг, Емма Стоун, Двейн Джонсон, Дженніфер Аністон

Нові підрахунки статків зірок кіноіндустрії проливають світло на різницю в оплаті праці за гендерною ознакою.

Як підрахував журнал Forbes, десять найвище оплачуваних акторів-чоловіків за минулий рік сумарно заробили 488,5 мільйона доларів.

І це майже втричі більше, ніж перша десятка акторок, чий сумарний заробіток становив 172,5 мільйона доларів.

Марк Волберг, який зіграв головну роль у продовженні фантастичної епопеї "Трансформери", очолив рейтинг із 68-ма мільйонами. А Емма Стоун - зірка надзвичайно успішного у прокаті фільму "Ла Ла Ленд" - стала першою серед жінок, маючи лише 26 мільйонів.

Більше за Емму Стоун у період з червня 2016 по червень 2017 отримали ще 13 чоловіків, включно із Двейном "Скелею" Джонсоном, Джекі Чаном та її партнером у "Ла Ла Ленд" Раяном Гослінгом, пише Forbes.

Акторка нещодавно заявила, що деякі чоловіки, які разом із нею знімаються у фільмах, знижували свої гонорари, аби "зрівнятися з нею".

Серед інших акторок, які говорили про нерівність оплати праці чоловіків та жінок у кіноіндустрії, були Наталі Портман та Дженніфер Лоуренс.

Актори із найбільшими гонорарами (мільйони доларів)

1. Марк В олберг - 68

- 68 2. Двейн "Скеля" Джонсон - 65

- 65 3. Він Дізель - 54,5

- 54,5 4. Адам Сендлер - 50,5

- 50,5 5. Джекі Чан - 49

- 49 6. Роберт Дауні молодший - 48

- 48 7. Том Круз - 43

- 43 8. Шаг Рух Хан - 38

- 38 9. Салман Хан - 37

- 37 10. Акшай Кумар - 35,5

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зірка "Голодних ігор" і "Людей Ікс" Дженніфер Лоуренс - у трійці лідерок

Акторки із найбільшими гонорарами:

1. Емма Стоун - 26

- 26 2. Дженніфер Аністон - 25,5

- 25,5 3. Дженніфер Лоуренс - 24

- 24 4. Melissa McCarthy - $18m

- $18m 5. Mila Kunis - $15.5m

- $15.5m 6. Емма Вотсон - 14

- 14 6. Шарліз Терон - 14

- 14 8. Кейт Бланшетт - 12

- 12 8. Джулія Робертс - 12

- 12 10. Емі Адамс - 10,5

Авторка Forbes Наталі Робемед вважає, що прірва в оплаті спричинена типами ролей, доступними на ринку.

"У переліку прем'єр, де домінують супергеройські фільми та мускулисті блокбастери, жінкам просто залишається менше ролей, які передбачають суттєві прибутки, що у підсумку забезпечує чоловікам головні ролі із великими гонорарами або можливість агресивно вести переговори щодо вигідних умов під час продовження кінофраншиз", - написала вона.

За словами Наталі Робемед, нерівність в оплаті зберігатиметься доти, доки чоловікам і жінкам не пропонуватимуть однакову кількість високооплачуваних ролей.