США звільнять командувача Сьомого флоту

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Командування американського військово-морського флоту має намір звільнити віце-адміра Джозефа Оукена з посади керівника Сьомого флоту - після низки аварій за участі військових кораблів в Азії.

Десять моряків все ще перебувають зниклими безвісти після того, як у понеділок американське військове судно із нафтовим танкером неподалік Сінгапуру.

За словами посадовців, на борту корабля, який наразі перебуває у порту Сінгапуру, виявили рештки людських тіл.

Та аварія стала вже четвертим подібним інцидентом за останній рік.

Копирайт изображения U.S. Navy Image caption Внаслідок зіткнення в обшивці есмінця утворилася велика пробоїна, при цьому п'ятеро моряків зазнали поранень

Сьомий флот, базований у японській Йокосуці, є найбільшим оперативним флотом ВМС США. Він налічує 50-70 суден та підводних човнів і контролює тихоокеанський регіон, у тому числі острів Гуам, на адресу якого нещодавно лунали погрози ядерним ударом з боку КНДР.

Віце-адмірал Оукен, який командуював флотом з 2015 року, протягом кількох тижнів повинен був вийти на пенсію.

Його усунення з посади є ще одним у низці кроків, до яких керівництво флоту вдалося після аварії біля берегів Сінгапуру.

Інцидент спричинив рідкісне явище - "операційну паузу" флоту ВМС США, а також перегляд чинних операцій.