Після вбивства в Одеському СІЗО розслідують катування арештантів

Копирайт изображения UNIAN Image caption Будівля Одеського СІЗО

Міністерство юстиції проводить службове розслідування у зв'язку із заявами про побиття арештантів Одеського СІЗО після жорстокого вбивства одним із них жінки-інспектора.

Про те, що катування мали місце, заявив капелан СІЗО, священик УПЦ (КП), а також Одеська прокуратура.

В. о. керівника Південного регіонального управління з питань кримінальних покарань міністерства юстиції Анатолій Ковтун сказав, що після трагедії, що сталася 17 серпня, відкрили провадження за фактом вбивства і два провадження - за фактами дій працівників СІЗО.

17 серпня в Одеському СІЗО 39-річний арештант вбив і розчленував співробітницю ізолятора. Зараз його перевели в інше СІЗО. Як з'ясувалося, цей чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій і умисне вбивство. Однак в Одеському СІЗО він не утримувався в камері для тих, кого звинуватили в особливо тяжких злочинах.

Як повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко, арештант "практично безконтрольно проживав не в камері, а в господарському блоці, куди заманив жертву".

Представник міністерства Анатолій Ковтун заявив журналістам у середу, що начальник СІЗО відсторонений від посади на час розслідування.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Місце, де була вбита співробітниця Одеського слідчого ізолятора

"Зараз у СІЗО працює слідча група прокуратури Одеської області, два представники ГПУ, два представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини, громадські організації. Вони обійшли весь СІЗО, поспілкувалися з усіма арештантами. Скрізь був відкритий доступ", - заявив він, додавши, що вилучили відеоматеріали з усіх 84-х зовнішніх і внутрішніх камер спостереження.

Він твердить, що офіційних заяв про побиття від ув'язнених не надходило.

"Якщо факти будуть підтверджені і доведені, всі будуть покарані - аж до звільнення", - підкреслив керівник управління.

Раніше священик УПЦ КП, капелан СІЗО Дмитро Краснобаєв у Facebook повідомив, що після вбивства жінки-інспектора співробітники закладу б'ють інших арештантів.

Після перевірки прокуратура Одеської області заявила, що в Одеському СІЗО виявили факти катувань ув'язнених.

"Під час перевірки стану дотримання прав людей, які утримуються в слідчому ізоляторі, прокуратура виявила факти нелюдського поводження з в'язнями та почала розслідування за фактом перевищення службових повноважень", - сказав Олег Жученко.

Встановлені факти він назвав "кричущими", через що змінили кваліфікацію із "перевищення службових повноважень" на "катування". За вказаний злочин передбачено покарання до 10-ти років ув'язнення.

Прокурор твердить, що прокуратура Одеської області неодноразово заявляла про порушення умов тримання засуджених та затриманих, про порушення їхніх прав і документувала ці факти.

Копирайт изображения facebook.vlutkovska Image caption Омбудсмен Валерія Лутковська закликала Генеральну прокуратуру зайнятися Одеським СІЗО

Уповноважена з прав людини Валерія Лутковська заявила, що правозахисники, побувавши після жахливого вбивства в Одеському СІЗО, мають докази застосування тортур до ув'язнених.

На сторінці у Facebook розмістила фото, на якому спина арештанта побита, вірогідно, кийком.