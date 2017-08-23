Саудівського підлітка арештували за Макарену на вулиці

Копирайт изображения TWITTER @ahmed Image caption Відео, на якому підліток виконує популярний танок, поширили тисячі разів

У Саудівській Аравії арештували 14-річного підлітка, який танцював Макарену на вулиці.

Відеозапис, на якому він виконує популярний танок просто неба у місті Джидда, став дуже популярним у мережі.

Підлітка звинуватили у "неналежній поведінці у громадському місці" і тепер допитують, ідеться у повідомленні влади.

Наразі нічого не відомо про національність затриманого, а також про те, чи висунуть йому офіційні звинувачення.

Вважають, що 45-секундне відео вперше опублікували у 2016 році. На ньому видно, як підліток танцює під популярний у 1990-их поп-хіт перед автомобілями, що очікують на зелений сигнал світлофора.

Ситуація розділила соцмережі на два табори: одні захищають підлітка і навіть називають його "героєм", інші ж вважають його поведінку "аморальною".

Через брак законодавства чиновники та судді країни часто на власний розсуд арештовують та карають дітей.

Права та свободи дорослих також обмежені у консервативній країні, де діють закони шаріату.

У 2015-му за "образу Ісламу електронними засобами" блогеру присудили 1000 ударів батогом і 10 років в'язниці.

Того ж року у країні пройшли муніципальні вибори, в яких вперше в історії країни взяли участь жінки.

Раніше цього місяця в Саудівській Аравії заарештували співака, який виконав заборонений танцювальний рух під час концерту.