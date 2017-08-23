Російського режисера Серебреннікова помістили під домашній арешт
Басманний суд Москви відправив художнього керівника театрального центру "Гоголь-центр" Кирила Серебреннікова, якого у Росії звинувачують у шахрайстві, під домашній арешт до 19 жовтня, повідомляє кореспондент Російської служби Бі-бі-сі із зали суду.
Суд, таким чином, задовольнив клопотання слідства і погодився із доводами про те, що режисер може чинити тиск на свідків.
Театр Серебренніков зможе відвідувати лише із письмового дозволу слідчого.
Захист режисера збирається оскаржувати рішення суду. На початку судового засідання адвокат режисера Дмитро Харитонов передав суду список поручителів Серебреннікова - серед них співак Філіпп Кіркоров, телеведучий Андрій Малахов, режисер Федір Бондарчук, директор Третьяковської галереї Зельфіра Трегулова та інші.
Кирила Серебреннікова затримали у Санкт-Петербурзі у ніч проти 22 серпня. Слідчий комітет звинувачує його у шахрайстві у особливо великому розмірі.
Слідство вважає, що режисер організував розкрадання 68 млн рублів, виділених російським мінкультом у 2011-2014 роках на реалізацію проекту "Платформа". Бюджетні гроші отримувала некомерційна організація Серебреннікова "Сьома студія".
У СК заявляють, що "Сьома студія" "щорічно в період з 2011 по 2014 роки розробляли плани заходів у рамках проекту "Платформа", що містили заздалегідь недостовірні завищені дані про їхню кількість і вартість, після чого надавали ці плани у міністерство культури Росії у якості обґрунтування суми необхідного бюджетного фінансування".
Сам режисер заявив, що шокований висунутим йому обвинуваченням. Раніше у справі про шахрайство із бюджетними коштами він проходив як свідок.
Кирил Серебренніков - один із найвідоміших театральних режисерів у Росії, лауреат численних нагород, в тому числі "Золотої маски" за спектакль "Відморозки", поставлений "Сьомою студією" у 2012 році.