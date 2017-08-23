Російського режисера Серебреннікова помістили під домашній арешт

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Басманний суд Москви відправив художнього керівника театрального центру "Гоголь-центр" Кирила ‎Серебреннікова, якого у Росії звинувачують у шахрайстві, під домашній арешт до 19 жовтня, ‎повідомляє кореспондент Російської служби Бі-бі-сі із зали суду.‎

Суд, таким чином, задовольнив клопотання слідства і погодився із доводами про те, що ‎режисер може чинити тиск на свідків.‎

Театр Серебренніков зможе відвідувати лише із письмового дозволу слідчого.‎

Захист режисера збирається оскаржувати рішення суду. На початку судового засідання ‎адвокат режисера Дмитро Харитонов передав суду список поручителів Серебреннікова - ‎серед них співак Філіпп Кіркоров, телеведучий Андрій Малахов, режисер Федір Бондарчук, ‎директор Третьяковської галереї Зельфіра Трегулова та інші.‎

Кирила Серебреннікова затримали у Санкт-Петербурзі у ніч проти 22 серпня. Слідчий ‎комітет звинувачує його у шахрайстві у особливо великому розмірі.‎

Слідство вважає, що режисер організував розкрадання 68 млн рублів, виділених російським ‎мінкультом у 2011-2014 роках на реалізацію проекту "Платформа". Бюджетні гроші ‎отримувала некомерційна організація Серебреннікова "Сьома студія".‎

У СК заявляють, що "Сьома студія" "щорічно в період з 2011 по 2014 роки розробляли ‎плани заходів у рамках проекту "Платформа", що містили заздалегідь недостовірні завищені ‎дані про їхню кількість і вартість, після чого надавали ці плани у міністерство культури Росії у ‎якості обґрунтування суми необхідного бюджетного фінансування".‎

Сам режисер заявив, що шокований висунутим йому обвинуваченням. Раніше у справі про ‎шахрайство із бюджетними коштами він проходив як свідок.‎

Кирил Серебренніков - один із найвідоміших театральних режисерів у Росії, лауреат ‎численних нагород, в тому числі "Золотої маски" за спектакль "Відморозки", поставлений ‎‎"Сьомою студією" у 2012 році.‎