Нацбанк зняв обмеження на зняття валюти
Національний банк скасував обмеження на видачу грошей з банківських рахунків, зокрема на видачу валюти, повідомила прес-служба НБУ.
"Національний банк продовжує послаблювати антикризові обмеження на валютному ринку, які втратили свою ефективність і актуальність, та пом'якшення яких не вплине на стан валютного ринку", - заявили в НБУ.
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У відомстві пояснили, що фізичні особи зможуть знімати готівку у валюті або банківські метали з поточних і депозитних рахунків через каси та банкомати без обмежень.
Раніше діяв ліміт на зняття одним клієнтом на добу суми, еквівалентної 250 тисяч гривень.
Цей крок, а також низка інших послаблень у роботі банків з валютою передбачили постановою від 22 серпня 2017 року, яка почне діяти з 24 серпня 2017 року.