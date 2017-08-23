Дональд Трамп заликав американців до "нової єдності"
Президент США Дональд Трамп закликав до американців "нової єдності". На заході у Неваді президент звернувся із американцями зі словами: "Ми один народ із одним домом і одним прапором".
"Ми у Америці ніколи не втрачаємо віри, ніколи не забуваємо, хто ми, і ніколи не припиняємо боротися за краще майбутнє", - заявив він, виступаючи перед ветеранами американської армії.
"Час лікувати рани, які нас розділили, я шукати нової єдності, ґрунтуючись на спільних цінностях, які об'єднують нас", - сказав пан Трамп.
"Ми не визначаємося кольором нашої шкіри, сумою нашої зарплатні чи політичною партією. Ми визначаємося нашою спільною людяністю", - сказав він аудиторії у більш к 5 тисяч людей.
Біля місця, де виступав пан Трамп, зібралася демонстрація із кількох сотень його противників.
Раніше противники Дональда Трампа розлютилися його словами про спільну відповідальність "обох сторін" за насилля, що спалахнуло під час акцій ультраправих і їхніх противників у Вірджинії.
У суботу, 12 серпня, одна людина загинула і щонайменше 19 людей постраждали внаслідок інциденту у місті Шарлоттсвілль у Вірджинії, коли автомобіль в'їхав у натовп тих, хто виступав проти мітингу прибічників расизму. Дональд Трамп тоді звинуватив лівих протестувальників у підбурюванні ультраправих.
Пізніше, щоправда, президент Трамп засудив неонацистів і прибічників , заявивши, що "расизм - це зло, і ті, хто здійснює насильство в ім'я його, є злочинцями та бандитами".