Дональд Трамп заликав американців до "нової єдності"

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Президент США Дональд Трамп закликав до американців "нової єдності". На заході у Неваді ‎президент звернувся із американцями зі словами: "Ми один народ із одним домом і одним ‎прапором".‎

‎"Ми у Америці ніколи не втрачаємо віри, ніколи не забуваємо, хто ми, і ніколи не припиняємо ‎боротися за краще майбутнє", - заявив він, виступаючи перед ветеранами американської армії.‎

‎"Час лікувати рани, які нас розділили, я шукати нової єдності, ґрунтуючись на спільних цінностях, ‎які об'єднують нас", - сказав пан Трамп.‎

‎"Ми не визначаємося кольором нашої шкіри, сумою нашої зарплатні чи політичною партією. ‎Ми визначаємося нашою спільною людяністю", - сказав він аудиторії у більш к 5 тисяч людей.‎

Біля місця, де виступав пан Трамп, зібралася демонстрація із кількох сотень його противників.‎

Раніше противники Дональда Трампа розлютилися його словами про спільну відповідальність ‎‎"обох сторін" за насилля, що спалахнуло під час акцій ультраправих і їхніх противників у ‎Вірджинії.‎

У суботу, 12 серпня, одна людина загинула і щонайменше 19 людей ‎постраждали ‎внаслідок інциденту у місті Шарлоттсвілль у Вірджинії, коли автомобіль ‎в'їхав у натовп тих, ‎хто виступав проти мітингу прибічників расизму. Дональд Трамп тоді ‎звинуватив лівих протестувальників у підбурюванні ультраправих.‎

Пізніше, щоправда, президент Трамп засудив неонацистів і прибічників , ‎заявивши, що "расизм - це зло, і ті, хто здійснює насильство в ім'я його, є злочинцями та ‎бандитами".‎