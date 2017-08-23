В АТО було чотири обстріли за добу

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За добу в зоні АТО зафіксовані чотири обстріли, повідомляє штаб на своїй сторінці у Facebook.

На луганському напрямку бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї неподалік Кримського. У районі Новоолександрівки випустили 2 міни калібру 120 та 82 мм.

На донецькому напрямку сепаратисти стріляли із великокаліберних кулеметів по укріпленнях ЗСУ в районі Авдіївської промзони.

Майже на усі обстріли сили АТО відповідали прицільним вогнем, вогневе протистояння було нетривалим, повідомляє штаб.

Своєю чергою Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО домовилася про повне припинення вогню з опівночі 25 серпня. Про це повідомила речниця Леоніда Кучми, представника України в групі, Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.