Саудівська поліція відпустила підлітка, який танцював "макарену"

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Саудівська поліція відпустила 14-річного підлітка, якого затримали після публікації в інтернеті ‎відео, на якому юнак танцює "макарену" на дорозі. Йому не висунули жодних звинувачень.‎

Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що юнак підписав письмову обіцянку того, що більше "не буде залучений до поведінки, яка може поставити під загрозу його життя та життя інших".‎

У поліції не назвали його ім'я, проте зазначили, що він є громадянином іншої арабської країни.‎

‎45-секундний ролик був знятий минулого року. На ньому юнак перешкоджає рухові автомобілів, ‎танцюючи в навушниках на п'ятисмуговій дорозі у саудівському місті Джидда.‎

Юнака затримали у цей вівторок у місті Мекка - після того, як ролик раптово набув шаленої ‎популярності у соцмережах. Його допитали з приводу "неналежної публічної поведінки".‎

Багато хто у Twitter засудив арешт юнака, назвавши це "посяганням на дитинство". ‎

‎"Арешт мав виключну мету застерегти хлопця про потенційні наслідки для його власної безпеки, ‎як і для безпеки загалом автомобілістів і пішоходів", - пояснили у поліції.‎

Раніше цього місяця у Саудівській Аравії затримали - характерний ‎танцювальний рух, популярний у США. У консервативній арабській країні західна музика і танці ‎вважаються табу.‎