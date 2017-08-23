Саудівська поліція відпустила підлітка, який танцював "макарену"
Саудівська поліція відпустила 14-річного підлітка, якого затримали після публікації в інтернеті відео, на якому юнак танцює "макарену" на дорозі. Йому не висунули жодних звинувачень.
Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що юнак підписав письмову обіцянку того, що більше "не буде залучений до поведінки, яка може поставити під загрозу його життя та життя інших".
У поліції не назвали його ім'я, проте зазначили, що він є громадянином іншої арабської країни.
45-секундний ролик був знятий минулого року. На ньому юнак перешкоджає рухові автомобілів, танцюючи в навушниках на п'ятисмуговій дорозі у саудівському місті Джидда.
Юнака затримали у цей вівторок у місті Мекка - після того, як ролик раптово набув шаленої популярності у соцмережах. Його допитали з приводу "неналежної публічної поведінки".
Багато хто у Twitter засудив арешт юнака, назвавши це "посяганням на дитинство".
"Арешт мав виключну мету застерегти хлопця про потенційні наслідки для його власної безпеки, як і для безпеки загалом автомобілістів і пішоходів", - пояснили у поліції.
Раніше цього місяця у Саудівській Аравії затримали - характерний танцювальний рух, популярний у США. У консервативній арабській країні західна музика і танці вважаються табу.