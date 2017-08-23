Екс-генпрокурор Венесуели заявила, що має докази хабарництва Мадуро
Екс-генеральний прокурор Венесуели Луїза Ортеґа Діаз заявила, що має докази корупції, яка відбувається у найвищих ешелонах влади країни, включно із доказами проти президента Ніколаса Мадуро.
Пані Ортеґа, яка залишила Венесуелу минулого тижня після того, як її звільнили, а її чоловікові висунули обвинувачення у вимаганні, каже, що її життя досі у небезпеці.
Їй самій висувають звинувачення зловживанні владою і у тому, що, перебуваючи на посаді генпрокурора, вона ігнорувала корупційні справи, які до неї надходили.
Виступаючи на прес-конференції у столиці Бразилії, пані Ортеґа заявила, що президент Мадуро залучений у корупційну схему, до якої входила бразильська будівелька компанія Odebrecht.
"Я хочу оголосити перед світом про серйозну ситуацію у Венесуелі, що полягає у непомірній корупції"», - заявила вона.
"У мене є багато доказів, зокрема щодо справи [компанії] Odebrecht, до якої залучені багато високопоставлених венесуельців, починаючи із президента республіки", - сказала пані Ортеґа.
Чинний генпрокурор Венесуели Тарек Сааб, якого його попередниця також звинуватила у хабарництві, відкинув її слова. "Немає жодної вагомості у тому, що екс-прокурор може сказати після десяти років бездіяльності щодо тих людей, про яких вона говорить зараз".
Раніше цього тижня президент Ніколас Мадуро обіцяв видати ордер на арешт Ортеґи і її чоловіка, колишнього конгресмена Германа Феррера. Президент заявив, що вони обидва працювали на США проти його уряду і вчинили серйозні злочини.
Поки що офіційної відповіді на слова Ортеґи з боку компанії Odebrecht, проти якої відкрите масштабне розслідування, не було.
Odebrecht є найбільшою будівельною компанією Південної Америки. Влітку 2015 року президента компанії Марселу Одебрехта затримала поліція Бразилії. У березні 2016 року його визнали винним у корупції і відмиванні грошей та засудили до 19 років позбавлення волі.
Колишній керівник визнав, що Odebrecht роздала хабарів на загальну суму 800 млн доларів по всій Латинській Америці.