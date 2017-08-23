Екс-генпрокурор Венесуели заявила, що має докази хабарництва Мадуро

Копирайт изображения Reuters Image caption Пані Ортеґа, яка виїхала із Венесуели, заявляє, що її життя все ще у небезпеці

Екс-генеральний прокурор Венесуели Луїза Ортеґа Діаз заявила, що має докази корупції, яка ‎відбувається у найвищих ешелонах влади країни, включно із доказами проти президента ‎Ніколаса Мадуро.‎

Пані Ортеґа, яка залишила Венесуелу минулого тижня після того, як її звільнили, а її чоловікові ‎висунули обвинувачення у вимаганні, каже, що її життя досі у небезпеці.‎

Їй самій висувають звинувачення зловживанні владою і у тому, що, перебуваючи на посаді ‎генпрокурора, вона ігнорувала корупційні справи, які до неї надходили.‎

Виступаючи на прес-конференції у столиці Бразилії, пані Ортеґа заявила, що президент Мадуро ‎залучений у корупційну схему, до якої входила бразильська будівелька компанія Odebrecht.‎

‎"Я хочу оголосити перед світом про серйозну ситуацію у Венесуелі, що полягає у непомірній ‎корупції"», - заявила вона.‎

‎"У мене є багато доказів, зокрема щодо справи [компанії] Odebrecht, до якої залучені багато ‎високопоставлених венесуельців, починаючи із президента республіки", - сказала пані Ортеґа.‎

Чинний генпрокурор Венесуели Тарек Сааб, якого його попередниця також звинуватила у ‎хабарництві, відкинув її слова. "Немає жодної вагомості у тому, що екс-прокурор може сказати ‎після десяти років бездіяльності щодо тих людей, про яких вона говорить зараз".‎

Раніше цього тижня президент Ніколас Мадуро обіцяв видати ордер на арешт Ортеґи і її ‎чоловіка, колишнього конгресмена Германа Феррера. Президент заявив, що вони обидва ‎працювали на США проти його уряду і вчинили серйозні злочини.‎

Поки що офіційної відповіді на слова Ортеґи з боку компанії Odebrecht, проти якої відкрите ‎масштабне розслідування, не було. ‎

Odebrecht є найбільшою будівельною компанією Південної Америки. Влітку 2015 ‎року президента компанії Марселу Одебрехта затримала поліція Бразилії. У ‎березні 2016 року його визнали винним у корупції і відмиванні грошей та засудили ‎до 19 років позбавлення волі.‎

Колишній керівник визнав, що Odebrecht роздала хабарів на загальну суму 800 ‎млн доларів по всій Латинській Америці.‎