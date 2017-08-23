У Роттердамі скасували концерт через загрозу теракту
Влада нідерландського міста Роттердам скасувала концерт американського рок-гурту Allah-Las після того, як неподалік місця його проведення знайшли автобус із каністрами з бензином.
Автобус мав іспанську реєстрації, і крім того, влада міста отримала попередження від іспанської поліції, повідомив мер міста Ахмед Абуталеб.
Водія автобуса затримали. Водночас, за словами мера, поки що невідомо, чи автобус і поперелження про загрозу від іспанської поліції пов'язані між собою.
Адміністратори концерт-холлу The Maassilo, де мав відбутися концерт, також підтвердили, що захід скасували через терористичну загрозу.
Місце проведення концерту евакуювали - на місці працювали поліцейські у захисному спорядженні.
Минулого тижня мікроавтобус врізався в натовп туристів на пішохідному бульварі Ла-Рамбла минулого четверга: загинули 13 людей, десятки інших зазнали поранень. Пізніше того ж дня у каталонському містечку Камбрілс стався аналогічний напад: загинула жінка.
Один із підозрюваних у нападі в Барселоні під час допиту визнав, що вони планували масштабнішу атаку. Однією з мішеней міг бути Храм Святого Сімейства.
У поліції вважають, що вчинити масштабнішу атаку нападникам завадив вибух, що стався у одному з будинків на півдні від Барселони - слідство вважає, що там готували вибухівку, яку планували застосувати у нападах. На місці вибуху знайшли каністри із бензином.
За версією каталонської поліції, організатори нападів були членами терористичного угрупування, що складалося з 12-ти осіб. Вісьмох із них після нападів в Барселоні та Камбрілсі застрелила поліція, четверо уже постали перед судом, де дали свідчення.
Відповідальність за напади в Каталонії взяло на себе угруповання "Ісламська держава".