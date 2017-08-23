У Роттердамі скасували концерт через загрозу теракту

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Роттердамська поліція, що прибула на місце, розвертала людей, які йшли слухати концерт

Влада нідерландського міста Роттердам скасувала концерт американського рок-гурту Allah-Las ‎після того, як неподалік місця його проведення знайшли автобус із каністрами з бензином.‎

Автобус мав іспанську реєстрації, і крім того, влада міста отримала попередження від іспанської ‎поліції, повідомив мер міста Ахмед Абуталеб. ‎

Водія автобуса затримали. Водночас, за словами мера, поки що невідомо, чи автобус і поперелження про загрозу від іспанської поліції пов'язані між собою.‎

Адміністратори концерт-холлу The Maassilo, де мав відбутися концерт, також підтвердили, що ‎захід скасували через терористичну загрозу.‎

Місце проведення концерту евакуювали - на місці працювали поліцейські у захисному ‎спорядженні.‎

Минулого тижня мікроавтобус врізався в натовп туристів на пішохідному бульварі Ла-‎Рамбла минулого четверга: загинули 13 людей, десятки інших зазнали поранень. Пізніше ‎того ж дня у каталонському містечку Камбрілс стався аналогічний напад: загинула жінка.‎

Один із підозрюваних у нападі в Барселоні під час допиту визнав, що вони ‎планували масштабнішу атаку. Однією з мішеней міг бути ‎Храм Святого Сімейства.

У поліції вважають, що вчинити масштабнішу атаку нападникам завадив вибух, що стався у одному з будинків на півдні від Барселони - слідство вважає, що там готували вибухівку, яку планували застосувати у нападах. На місці вибуху знайшли каністри із бензином.‎

За версією каталонської поліції, організатори нападів були членами терористичного ‎угрупування, що складалося з 12-ти осіб. Вісьмох із них після нападів в Барселоні та ‎Камбрілсі застрелила поліція, четверо уже постали перед судом, де дали свідчення.‎

Відповідальність за напади в Каталонії взяло на себе угруповання "Ісламська держава".‎