У центрі Києва застрелили іноземця - поліція
У Печерському районі Києва внаслідок стрілянини загинув чоловік. Про це повідомляє Нацполіція Києва на офіційному сайті.
"Імовірно, зловмисники втекли автомобілем "Фольксваген", - йдеться в повідомленні поліції.
Інцидент стався на вул. Шота Руставелі в ніч проти четверга. Поліцейські отримали повідомлення про стрілянину о 23.30 в середу.
За даними Нацполіції, застрелений чоловік - громадянин іншої держави 1988 р. н.
Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.
У столиці введено план "перехоплення", проводяться оперативно-розшукові заходи.