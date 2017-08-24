У центрі Києва застрелили іноземця - поліція

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У Печерському районі Києва внаслідок стрілянини загинув чоловік. Про це повідомляє Нацполіція Києва на офіційному сайті.

"Імовірно, зловмисники втекли автомобілем "Фольксваген", - йдеться в повідомленні поліції.

Інцидент стався на вул. Шота Руставелі в ніч проти четверга. Поліцейські отримали повідомлення про стрілянину о 23.30 в середу.

За даними Нацполіції, застрелений чоловік - громадянин іншої держави 1988 р. н.

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Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

У столиці введено план "перехоплення", проводяться оперативно-розшукові заходи.