У Нідерландах затримали підозрюваного після скасування рок-концерту
Поліція Нідерландів затримала 22-річного чоловіка, якого підозрюють в плануванні нападу в Роттердамі.
Підозрюваного затримали в ніч з середи на четвер в голландському герцогстві Брабант. Жодних інших подробиць про затриманого не повідомляється.
Напередодні ввечері через загрозу теракту влада Роттердама в останню хвилину скасувала виступ американської рок-групи Allah-Las.
Неподалік місця проведення концерту знайшли фургон із каністрами з бензином.
Фургон мав іспанську реєстрації, і крім того, влада міста отримала попередження від іспанської поліції, повідомив мер міста Ахмед Абуталеб.
Водія затримали. Водночас, за словами мера, поки що невідомо, чи автомобіль і попередження про загрозу від іспанської поліції пов'язані між собою.
Адміністратори концерт-холлу The Maassilo, де мав відбутися концерт, також підтвердили, що захід скасували через терористичну загрозу.
Місце проведення концерту евакуювали - на місці працювали поліцейські у захисному спорядженні.
Минулого тижня мікроавтобус врізався в натовп туристів на пішохідному бульварі Ла-Рамбла минулого четверга: загинули 13 людей, десятки інших зазнали поранень. Пізніше того ж дня у каталонському містечку Камбрілс стався аналогічний напад: загинула жінка.
Один із підозрюваних у нападі в Барселоні під час допиту визнав, що вони планували масштабнішу атаку. Однією з мішеней міг бути Храм Святого Сімейства.
У поліції вважають, що вчинити масштабнішу атаку нападникам завадив вибух, що стався у одному з будинків на півдні від Барселони - слідство вважає, що там готували вибухівку, яку планували застосувати у нападах. На місці вибуху знайшли каністри із бензином.
За версією каталонської поліції, організатори нападів були членами терористичного угрупування, що складалося з 12-ти осіб. Вісьмох із них після нападів в Барселоні та Камбрілсі застрелила поліція, четверо уже постали перед судом, де дали свідчення.
Відповідальність за напади в Каталонії взяло на себе угруповання "Ісламська держава".