Джеймс Меттіс: США розглядають питання летальної зброї для України

Копирайт изображения EPA Image caption Перед переговорами з президентом Джеймс Метті подивився парад

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявляє, що США вже затвердили виділення Україні оборонного обладнання на 175 млн доларів, а американська адміністрація розглядає надання Києву летальної оборонної зброї.

Така заява пролунала на спільному з президентом України Петром Порошенком брифінгу для преси після переговорів у Києві.

"Я зараз повернуся (до США. - Ред.) і, беручи до уваги те, що я побачив і дізнався, інформуватиму керівництво країни про дуже конкретні речі, які рекомендуватиму здійснити", - сказав Джеймс Меттіс.

"Оборонна зброя не є провокацією, якщо тільки ви не є агресором. А Україна однозначно не є агресором", - зазначив Джеймс Меттіс.

На брифінгу для українських ЗМІ міністр оборони США повторив, що офіційний Вашингтон ніколи не визнає анексії Криму і завжди підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України.

Американсська адміністрація, за його словами, вже зміцнила обороноздатність України.

"Зовсім недавно ми затвердили поставку техніки на 175 млн доларів, включаючи спеціальне обладнання, яке забезпечить ще більшу оборонну здатність України", - сказав Меттіс.

Перед переговорами американський міністр оборони взяв участь у параді до Дня Незалежності на Хрещатику.

Президент Порошенко у привітанні з нагоди 26-ї річниці Незалежності заявив, що економіка України вийшла із шоку, спричиненого "російською гібридною агресією", а сама країна впевнено зробила крок у напрямку до Європи.

Водночас міністр оборони США наголосив, що його країна очікує від України повного приведення ЗСУ до стандартів НАТО.

9 липня набув чинності закон, яким закріплюється пріоритетність членства України в НАТО.