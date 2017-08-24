Україна сподівається на дієвість перемир'я на Донбасі - Порошенко

Копирайт изображения EPA Image caption Петор Порошенко промовляв на спільній прес-конференції з Джеймсом Меттісом

Україна сподівається на дієвість перемир'я на Донбасі, що має розпочатися опівночі 25 серпня, і на "відповідальну позицію" Росії з цього питання.

Таку заяву на спільній прес-конференції з міністром оборони США Джеймсом Меттісом у Києві зробив президент України Петро Порошенко.

"Ми мали дуже важливу телефонну розмову в "нормандському форматі" і була досягнута домовленість, була підтримана пропозиція з завтрашнього дня, з 25 серпня, оголосити припинення вогню, і з цього приводу в "нормандському форматі" була зроблена відповідна заява, - нагадав український президент про заяву 22 серпня. - Ми сподіваємося на відповідальну позицію РФ щодо суворого дотримання режиму припинення вогню".

22 серпня Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої співрозмовники висловили підтримку оголошенню режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.

23 серпня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовились з опівночі 25 серпня встановити режим тиші на сході України у зв'язку з початком нового навчального року.

Однак поступу на переговорах про обмін полоненими на переговорах у Мінську так і не було досягнуто.

Це вже 11-те перемир'я, про яке домовляються сторони конфлікту на Донбасі.

Досі жодне таке припинення вогню не трималося довго, однак щоразу інтенсивність бойових дій зменшувалася.