Двоє поранених у вибуху в центрі Києва

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У Києві, на вулиці Грушевського, стався вибух, унаслідок якого двоє оссіб - чоловік і жінка - були поранені, повідомляє поліція Києва.

"О 14.06 у чергову частину надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета на вулиці Грушевського. У результаті чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження", - цитує повідомлення агентство УНІАН.

У повідомленні сказано, що на місці працює слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки, які встановлюються всі обставини події.

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24 серпня Україна відзначає 26-ту річницю незалежності.

Правопорядок у столиці в цей день забезпечують 4,5 тисяч правоохоронців.