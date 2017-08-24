Князєв розповів деталі вибуху на Грушевського

Image caption У натовпі жбурнули вибуховий пристрій

У вибуху на вулиці Грушевського, що стався після параду до Дня Незалежності, постраждали троє людей, повідомив кореспондент ВВС Україна.

На місці інциденту тривають слідчі дії й аналіз даних. Підозрюваних поки немає.

Як розповів на місці інциденту начальник Нацгвардії Сергій Князєв, справу розслідують за статею про замах на умисне вбивство.

Image caption На місці вибуху працюють експерти, які визначають тип використаного пристрою

Невідомі зловмисники кинули невстановлений вибуховий пристрій на тротуар вулиці Грушевського.

"Близько 14 години невідомі правопорушники застосували вибуховий пристрій, кинувши його з Маріїнського парку на тротуар вулиці Грушевського. Він вибухнув за кілька метрів від сім'ї, яка прибула в місто Київ на святкування Дня Незалежності й просто гуляла, - розповів глава Нацполіції. - Їм була надана медична допомога через декілька секунд офіцерами Національної гвардії до прибуття карети швидкої".

За словами генерала Князєва, постраждала родина з трьох людей: батько, мати і доросла дитина. Всім трьом надана медична допомога.

Співрозмовник ВВС Україна у керівництві поліції запевнив, що життю постраждалих загрози немає.

Першу допомогу надали одразу після інциденту бійці Нацгвардіі, сказав генерал Князєв.

Як повідомив наш кореспондент, вибухотехніки встановлюють, який вибуховий пристрій було використано - саморобний чи ні.

"Експерти досліджують вилучені рештки вибухового пристрою. Найближчим часом будемо розуміти категорію вибухівки, чи це була штатна бойова одиниця чи саморобна вибухівка", - сказав генерал.

Травмовані громадяни шпиталізовані.

Image caption Генерал Князєв поспілкувався з журналістами на місці інциденту

Інцидент у центрі Києва стався невдовзі по тому, як у параді на Хрещатику з нагоди Дня Незалежності вперше взяв участь міністр оборони США ДЖеймс Меттіс.