На Монблані знайшли останки загиблих 20 років тому

Image caption Льодовики Монблану бережуть сліди минулих драм

Альпініст виявив на одному з льодовиків Монблану останки трьох людей. Імовірно, мова йде про альпіністів, які понад 20 років тому намагалися зійти на Монблан.

"Льодовик постійно рухається і ми можемо сказати, що смерть настала десь у 1995 році", - говорить представник рятувальної служби регіону Валле д'Аоста.

Останки на італійській стороні гірського масиву знайшов французький альпініст. Про знахідку він розповів італійській поліції.

За інформацією видання La Repubblica, альпініст знайшов поруч із останками гаманець з німецьким посвідченням особи, виданим у 1995 році 23-річному молодику.

Альпіністи могли зірватися з гострого ребра піку Біонассе, за яким пролягає один із маршрутів на Монблан.

Image caption Не всі повертаються з Монблану живими

У масиві Монблану 11 вершин вище 4000 метрів.

В останні дні, в розпал літнього сезону в Альпах, рятувальники не раз повідомляли про загибель альпіністів - серед загиблих альпіністи з Чехії, Південної Кореї, України та Німеччини.

Подібні знахідки не рідкість в горах, але в міру танення льодовиків їх буде все більше, попереджають фахівці.

У липні цього року в швейцарських Альпах на підталому льодовику виявили замерзлі останки сімейної пари, яка зникла безвісти в Альпах 75 років тому.